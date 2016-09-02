"Порт Высоцкий" за 8 месяцев 2016 года увеличил экспорт угля на 14,2%, 4,04 млн тонн

ВЫСОЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Стивидорная компаниия "Порт Высоцкий" в январе-августе 2016 года перевалила почти 4,04 млн тонн энергетического угля на экспорт, что на 14,2% превышает аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

По итогам августа текущего года компанией отгружено около 583 тыс. тонн угля.

ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2015 году составил рекордные 5,68 млн тонн.