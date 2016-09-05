ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Колмар" начала первые промышленные отгрузки коксующего угля в Японию, сообщил в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор компании Сергей Цивилев.

"Первые промышленные поставки высококачественного угля в объеме 70 тыс. тонн грузятся в порту и готовы к отправке в Японию", - сказал он.

В рамках ВЭФ компания сформировала пул потребителей своей продукции. "Туда входят Япония, Южная Корея, Китай, также нашей продукцией заинтересовались Вьетнам, Индия и российские металлургические компании. На внутренний рынок страны идет около 20% коксующего угля, остальное - на экспорт", - уточнил Цивилев.

Для увеличения объемов перевалки угля на экспорт компания строит объекты инфраструктуры специализированного морского терминала в границах действующего морского порта Ванино в Хабаровском крае. Проект будет реализован в два этапа: до 2019 года будут построены терминал по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год, на втором этапе (к 2021 году) мощности будут увеличены до 24 млн тонн. Сейчас завершены проектные работы, получены разрешения на строительство, введен в эксплуатацию комплекс служебного жилья и ведется строительство внешней железнодорожной и энергетической инфраструктуры.

Общая стоимость проекта оценивается в 35 млрд рублей, из них до 30% - собственные средства компании "Колмар". Компания планирует привлечь финансирование от "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) до 7 млрд рублей с последующим оформлением договора финансовой аренды (лизинга) объектов угольного терминала, операцию возвратного лизинга планируется осуществить до конца 2019 года. Фонд развития Дальнего Востока рассматривает возможность предоставления финансирования ГТЛК в размере 7 млрд рублей. Строительство объектов транспортной (железнодорожной и энергетической) инфраструктуры обеспечивается за счет субсидии государства.

Компания "Колмар" реализует два крупнейших инвестиционных проекта на территории Якутии, которые входят в перечень первоочередных на территории Дальнего Востока: ГОК "Денисовский" и ГОК "Инаглинский". Балансовые запасы компании "Колмар" превышают 1 млрд тонн, большая часть которых - дефицитные марки коксующихся углей премиального качества.