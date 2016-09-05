Пассажиропоток на Керченской переправе в январе-августе вырос на 28%

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Пассажиропоток на Керченской паромной переправе, которая связывает Крым с материковой Россией, в январе-августе вырос на 28% - до 4,365 млн человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщила представитель компании "Морская дирекция" - оператора переправы.

"По данным на 31 августа, через переправу было перевезено 4,365 млн пассажиров, это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года, а также 961,8 тыс. легковых автомобилей, что на 35% больше", - сказала собеседница ТАСС.

Она также проинформировала, что в понедельник переправа готовится встретить миллионный с начала года легковой автомобиль. "Керченская паромная переправа готовится к очередному событию и новому рекорду - встрече пассажиров миллионного легкового транспортного средства. Проведение торжественной встречи и поздравлений планируется ориентировочно в 16 -17 часов", - говорится в объявлении компании.

Собеседница агентства, в свою очередь, отметила, что в настоящее время на переправе нет очередей, время ожидания парома составляет от 20 минут до часа. "В выходные поток машин и людей в сторону Крыма несколько увеличился, сейчас на полуострове "бархатный сезон", люди продолжают ехать туда отдыхать. Рост потока машин компенсируется увеличением количества совершаемых паромами рейсов", - сказала представитель компании.

Керченская паромная переправа в настоящее время единственная транспортная артерия, которая связывает Крым с материковой Россией, используется для перевозки пассажиров, легковых машин и грузов. Сейчас в Керченском проливе строят автомобильный мост, ожидается, что движение по нему откроется к декабрю 2018 года.

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