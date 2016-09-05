Авиакомпания Azur Air с 6 сентября начнет чартерные рейсы в Турцию из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Российский чартерный авиаперевозчик Azur Air приступает к выполнению чартерных рейсов в Турцию из Калининграда с 6 сентября. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в дирекции калининградского аэропорта Храброво.

"Первый чартерный рейс планируется выполнить 6 сентября, вылет из Калининграда намечен на 12:05 по местному времени (13:05 мск). Самолет доставит туристов на курорт Анталья", - рассказал представитель аэропорта. На линии будет работать самолет Boeing 757, способный перевозить 238 пассажиров, добавили в дирекции Храброво, отметив, что выполнение авиарейсов на другие турецкие курорты пока не планируется.

Частота выполнения чартеров пока не определена, возможно, они будут выполняться раз в 10-11 дней, либо еженедельно по вторникам, сообщили в Ассоциации предприятий туриндустрии области. Организатором чартеров через свои представительства выступает компания "Anex tour", сообщила ТАСС председатель Ассоциации Тамара Торопова.

"Направление будет востребовано с учетом того, что в Турции сейчас бархатный сезон и многие туристы предпочитают для отдыха это время, - сказала она. - Судя по информации от туроператоров, продажи туров в Турцию идут достаточно хорошо и чартерная программа будет востребована. Дано добро - нужно открывать (направление)".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года - в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.