Подрядчик удлинит ВПП аэропорта Липецка для приема Boeing-737, Аirbus-320 и грузовых Ил-76

ЛИПЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Липецка удлинят на 150 метров, чтобы воздушная гавань смогла принимать дальнемагистральные пассажирские самолеты Boeing-737, Аirbus-320 и грузовые Ил-76. Конкурс на выполнение работ выиграло ОАО "Елецкое дорожно-строительное управление №3", данная информация размещена на сайте госзакупок.

"До конца 2016 года необходимо будет выполнить работы по удлинению искусственной взлетно-посадочной полосы на 150 метров, таким образом длина ВПП составит 2350 м. На это потратят 75,9 млн рублей из бюджета Липецкой области", - указано там.

По данным администрации Липецкой области, также планируется строительство новой рулежной дорожки, перрона для стоянки трех воздушных судов. "Работы будут проходить между вылетами плановых рейсов. Выполнение работ позволит принимать и обслуживать пассажирские и грузовые воздушные суда типа Ил-76, Boeing-737, Аirbus-320 весом более 200 тонн", - добавили в пресс-службе.

За первое полугодие из липецкого аэропорта совершено почти 900 авиарейсов. Из воздушной гавани Липецкой области сейчас можно вылететь по пяти маршрутам: Москва, Санкт- Петербург, Сочи, Екатеринбург и Симферополь. Кроме того, с мая 2015 года аэропорт Липецка открыт для выполнения полетов на международных авиалиниях. На данный момент осуществляются чартерные рейсы самолетов среднего класса в Германию, Италию, Польшу и Прибалтику.