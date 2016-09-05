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Погрузка на Крымской ж/д в августе 2016 достигла рекордного показателя - 171 тыс. тонн

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 15:37 UTC+3
Грузооборот за отчетный период увеличился на 22% - до 5,26 млн тонно-км
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Объем погрузки на Крымской железной дороге (ФГУП "КЖД") в августе 2016 года достиг рекордной отметки в 171 тысячу тонн, что на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает пресс-служба КЖД.

Грузооборот за отчетный период увеличился на 22% - до 5,26 млн тонно-км. Общее количество выгруженных вагонов составило 5 тыс. 602 вагона (+24%).

"Мы постоянно повышаем планку стандартов качества обслуживания, оптимизируем рабочий процесс сотрудников, используем современные методы управления. Ориентируясь на опыт крупнейших российских холдингов, мы прилагаем максимум усилий для выведения траспортно-логистических услуг в Республике Крым на качественно новый уровень", - отметил начальник Центра транспортного обслуживания КЖД Фарид Зайнулин.

"Крымская железная дорога" была зарегистрирована по российскому законодательству в качестве государственного унитарного предприятия Республики Крым в январе 2015 года.

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