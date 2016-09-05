Чартерное авиасообщение между Антальей и Самарой возобновится с 6 сентября

САМАРА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Чартерные авиарейсы в турецкую Анталью из Самары будут возобновлены с 6 сентября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе самарского международного аэропорта Курумоч.

"Чартерные авиакомпании возобновляют рейсы из международного аэропорта Курумоч на турецкий курорт Анталья. Первый рейс состоится 6 сентября", - отметили в пресс-службе.

На маршруте Самара-Анталья будут работать сразу два перевозчика - авиакомпании Royal Flight и "Северный ветер". Авиакомпания Royal Flight будет осуществлять перевозку пассажиров на Boeing 757-200, "Северный ветер" - на A-321. Ранее Анталья входила в пятерку наиболее востребованных и загруженных маршрутов самарского аэропорта.

Первый российский чартерный рейс в турецкий курортный город Анталья состоялся 2 сентября. Он доставил в Турцию около 300 туристов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24.