Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чартерное авиасообщение между Антальей и Самарой возобновится с 6 сентября

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 16:24 UTC+3 САМАРА /Корр. ТАСС, Алексей Соколов
На маршруте будут работать сразу два перевозчика - авиакомпании Royal Flight и "Северный ветер"
Материал из 1 страницы

САМАРА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Чартерные авиарейсы в турецкую Анталью из Самары будут возобновлены с 6 сентября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе самарского международного аэропорта Курумоч.

"Чартерные авиакомпании возобновляют рейсы из международного аэропорта Курумоч на турецкий курорт Анталья. Первый рейс состоится 6 сентября", - отметили в пресс-службе.

На маршруте Самара-Анталья будут работать сразу два перевозчика - авиакомпании Royal Flight и "Северный ветер". Авиакомпания Royal Flight будет осуществлять перевозку пассажиров на Boeing 757-200, "Северный ветер" - на A-321. Ранее Анталья входила в пятерку наиболее востребованных и загруженных маршрутов самарского аэропорта.

Первый российский чартерный рейс в турецкий курортный город Анталья состоялся 2 сентября. Он доставил в Турцию около 300 туристов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений
2
"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина
3
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
4
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
5
Путин: РФ поддерживает позицию КНР в споре по островам в Южно-Китайском море
6
Дебютант КХЛ китайский "Куньлунь" выиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате
7
Источник: несколько высокопоставленных офицеров полиции задержаны в Дагестане
Темы дня
Реклама