Чартерное авиасообщение между Антальей и Самарой возобновится с 6 сентября

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САМАРА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Чартерные авиарейсы в турецкую Анталью из Самары будут возобновлены с 6 сентября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе самарского международного аэропорта Курумоч.
"Чартерные авиакомпании возобновляют рейсы из международного аэропорта Курумоч на турецкий курорт Анталья. Первый рейс состоится 6 сентября", - отметили в пресс-службе.
На маршруте Самара-Анталья будут работать сразу два перевозчика - авиакомпании Royal Flight и "Северный ветер". Авиакомпания Royal Flight будет осуществлять перевозку пассажиров на Boeing 757-200, "Северный ветер" - на A-321. Ранее Анталья входила в пятерку наиболее востребованных и загруженных маршрутов самарского аэропорта.
Первый российский чартерный рейс в турецкий курортный город Анталья состоялся 2 сентября. Он доставил в Турцию около 300 туристов.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24.