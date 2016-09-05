Серию атомных ледоколов проекта 22220 для "Росатомфлота" могут расширить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Серия атомных ледоколов серии проекта 22220 для нужд "Росатомфлота" (входит в госкорпорацию "Росатом"), которые строит Балтийский завод в Петербурге, может быть расширена. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин.

"Мы обсуждаем возможность еще одного ледокола в серии проекта 22220, возможно, не одного", - отметил Мейксин.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 по заказу Росатомфлота был заложен на Балтийском заводе в Петербурге в ноябре 2013 года. Стоимость этого проекта оценивается в 122 млрд рублей. Сдача головного ледокола "Арктика" запланирована на конец 2017 года, первого в серии ледокола "Сибирь" - на 2019 год, второго в серии ледокола "Урал" - на конец 2020 года.

При строительстве серии были применены технологии, которые раньше никогда не использовались в атомном флоте. Двойная осадка с регулируемой глубиной погружения даст возможность проводить караваны судов во льдах как в морях и океанах, так и в устьях рек, а новый атомный реактор позволит более полугода не заходить в порт на перезарядку. Предполагается, что ледокол сможет ходить без перезарядки около 7 лет.