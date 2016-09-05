Серию атомных ледоколов проекта 22220 для "Росатомфлота" могут расширить

Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигурантыПроисшествия 5 сентября, 19:38
Are you the champion? Насколько хорошо вы разбираетесь в творчестве QueenКультура 5 сентября, 19:35
Олланд: Великобритании следует начать процедуру выхода из ЕС до конца годаМеждународная панорама 5 сентября, 19:17
РЖД проиндексирует зарплаты сотрудников с 1 октября на 3,5%Экономика и бизнес 5 сентября, 19:12
"Левада-Центр" включен в список НКО-иноагентовПолитика 5 сентября, 19:08
Член ЦИК: российские военные в Сирии интересуются выборами в ГосдумуПолитика 5 сентября, 19:00
РКК "Энергия" создает новый космический корабль повышенной грузоподъемностиКосмос 5 сентября, 18:56
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и КосоваМеждународная панорама 5 сентября, 18:54
Военные маневры у границ России с 2013 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 18:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Серия атомных ледоколов серии проекта 22220 для нужд "Росатомфлота" (входит в госкорпорацию "Росатом"), которые строит Балтийский завод в Петербурге, может быть расширена. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин.
"Мы обсуждаем возможность еще одного ледокола в серии проекта 22220, возможно, не одного", - отметил Мейксин.
Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 по заказу Росатомфлота был заложен на Балтийском заводе в Петербурге в ноябре 2013 года. Стоимость этого проекта оценивается в 122 млрд рублей. Сдача головного ледокола "Арктика" запланирована на конец 2017 года, первого в серии ледокола "Сибирь" - на 2019 год, второго в серии ледокола "Урал" - на конец 2020 года.
При строительстве серии были применены технологии, которые раньше никогда не использовались в атомном флоте. Двойная осадка с регулируемой глубиной погружения даст возможность проводить караваны судов во льдах как в морях и океанах, так и в устьях рек, а новый атомный реактор позволит более полугода не заходить в порт на перезарядку. Предполагается, что ледокол сможет ходить без перезарядки около 7 лет.