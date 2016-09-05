Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серию атомных ледоколов проекта 22220 для "Росатомфлота" могут расширить

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 17:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Сдача головного ледокола "Арктика" запланирована на конец 2017 года, первого в серии ледокола "Сибирь" - на 2019 год, второго в серии ледокола "Урал" - на конец 2020 года
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Серия атомных ледоколов серии проекта 22220 для нужд "Росатомфлота" (входит в госкорпорацию "Росатом"), которые строит Балтийский завод в Петербурге, может быть расширена. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин.

Смотрите также
Атомный ледокол "Урал" заложили на Балтийском заводе в Петербурге

"Мы обсуждаем возможность еще одного ледокола в серии проекта 22220, возможно, не одного", - отметил Мейксин.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 по заказу Росатомфлота был заложен на Балтийском заводе в Петербурге в ноябре 2013 года. Стоимость этого проекта оценивается в 122 млрд рублей. Сдача головного ледокола "Арктика" запланирована на конец 2017 года, первого в серии ледокола "Сибирь" - на 2019 год, второго в серии ледокола "Урал" - на конец 2020 года.

При строительстве серии были применены технологии, которые раньше никогда не использовались в атомном флоте. Двойная осадка с регулируемой глубиной погружения даст возможность проводить караваны судов во льдах как в морях и океанах, так и в устьях рек, а новый атомный реактор позволит более полугода не заходить в порт на перезарядку. Предполагается, что ледокол сможет ходить без перезарядки около 7 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигуранты
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Путин: справедливая цена на нефть может быть чуть выше, чем сейчас
5
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и Косова
6
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
7
Глава "Т Плюс" и совладелец "Реновы" задержаны по подозрению в даче многомиллионной взятки
Темы дня
Реклама