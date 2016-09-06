ФАС уличила заводы ВМЗ и "ОМК-Сталь" в завышении цен на колеса для метрополитена

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. АО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ) и АО "ОМК-Сталь" установили монопольно высокие цены на колеса для метрополитена, нарушив закон "О защите конкуренции". Об этом говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
В сообщении отмечается, что регулятор сравнил рентабельность производства колес для метрополитена (диаметром 860 мм и 790 мм) с рентабельностью основного продукта колесопрокатного цеха - железнодорожных колес диаметром 957 мм.
"В ходе рассмотрения дела было установлено, что в 2013-2014 гг. рентабельность производства колес диаметром 790 мм, где ВМЗ занимал доминирующее положение, была в 2,7 раза выше рентабельности, которую предприятие получало на конкурентном рынке по другим видам продукции. Также в 2013-2016 гг. аналогичная ситуация сложилась с производством колес диаметром 860 мм - здесь рентабельность была выше в 2,4 раза", - цитирует пресс-служба начальника управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимханову.
Антимонопольное ведомство обязало компании раз в полгода в течение пяти лет предоставлять информацию о показателях по производству и реализации колес.