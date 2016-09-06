"Морстройтехнология" подготовит для ОЗК проект зернового терминала в порту Зарубино

Statoil увеличила долю в проекте австрийской OMV на шельфе Баренцева моряТЭК 6 сентября, 11:50
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучкуПроисшествия 6 сентября, 11:22
Мирзиёев: взаимоотношения, созданные Путиным и Каримовым, будут укреплятьсяМеждународная панорама 6 сентября, 11:14
Модернизация "Адмирала Кузнецова" может начаться в МурманскеАрмия и ОПК 6 сентября, 11:07
В Москве начинается проходка тоннеля от станции "Раменки" до "Мичуринского проспекта"Москва 6 сентября, 11:02
Порошенко: "нормандский формат" является единственным путем для реинтеграции ДонбассаМеждународная панорама 6 сентября, 10:55
Сбербанк подтвердил сбои в работе нескольких банкоматов в московском регионеЭкономика и бизнес 6 сентября, 10:53
Кавказский экзамен: армию России перебросили к южным границамАрмия и ОПК 6 сентября, 10:48
СМИ: Гвардиола является самым высокооплачиваемым футбольным тренером мираСпорт 6 сентября, 10:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Морстройтехнология" (Санкт-Петербург) победила в тендере на разработку проекта зернового терминала в порту Зарубино для "Объединенной зерновой компании" (ОЗК). "Морстройтехнология" предложила подготовить проект за 256 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта 300 млн рублей, говорится в материалах закупки.
Закупка подразумевает, что "Морстройтехнология" проведет инженерные изыскания, разработку и согласование проектной документации специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино. работы в рамках договора должны быть выполнены в течение 18 месяцев.
Ранее сообщалось, что ОЗК планирует вложить в строительство Дальневосточного зернового терминала в порту Зарубино около 9 млрд рублей.
Первый этап строительства зернового терминала позволит переваливать до 3 млн тонн зерна в год, второй этап - до 10 млн тонн, третий - до 20 млн тонн.
Дальневосточный зерновой терминал - один из приоритетных проектов, реализуемых ОЗК. Строительство терминала планируется в рамках проекта "Большой порт Зарубино" в Приморском крае. Основной объем грузопотока - экспортные грузопотоки из Сибири и Дальнего Востока России, а также транзитные грузопотоки из северо-восточных провинций Китая в южные. Первый этап проекта планируется реализовать к 2020 году.
ОЗК - компания с государственным участием. Она является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Под управлением ОЗК в 18 субъектах РФ находятся 12 элеваторов общей емкостью 1,8 млн тонн и 14 перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн тонн, а также ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов".
Доля РФ в уставном капитале ОЗК составляет 50% плюс одна голосующая акция, остальные акции принадлежат группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.