"Морстройтехнология" подготовит для ОЗК проект зернового терминала в порту Зарубино

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Морстройтехнология" (Санкт-Петербург) победила в тендере на разработку проекта зернового терминала в порту Зарубино для "Объединенной зерновой компании" (ОЗК). "Морстройтехнология" предложила подготовить проект за 256 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта 300 млн рублей, говорится в материалах закупки.

Закупка подразумевает, что "Морстройтехнология" проведет инженерные изыскания, разработку и согласование проектной документации специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино. работы в рамках договора должны быть выполнены в течение 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что ОЗК планирует вложить в строительство Дальневосточного зернового терминала в порту Зарубино около 9 млрд рублей.

Первый этап строительства зернового терминала позволит переваливать до 3 млн тонн зерна в год, второй этап - до 10 млн тонн, третий - до 20 млн тонн.

Дальневосточный зерновой терминал - один из приоритетных проектов, реализуемых ОЗК. Строительство терминала планируется в рамках проекта "Большой порт Зарубино" в Приморском крае. Основной объем грузопотока - экспортные грузопотоки из Сибири и Дальнего Востока России, а также транзитные грузопотоки из северо-восточных провинций Китая в южные. Первый этап проекта планируется реализовать к 2020 году.

ОЗК - компания с государственным участием. Она является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Под управлением ОЗК в 18 субъектах РФ находятся 12 элеваторов общей емкостью 1,8 млн тонн и 14 перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн тонн, а также ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов".

Доля РФ в уставном капитале ОЗК составляет 50% плюс одна голосующая акция, остальные акции принадлежат группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.