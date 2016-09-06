"Уральские авиалинии" возобновляют с 12 сентября чартеры из Нижнего Новгорода в Турцию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" возобновят 12 сентября чартерные рейсы в Турцию из Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта Стригино.

"Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" возобновляет прямые чартерные рейсы из Стригино в Анталью (Турция). Полеты будут выполняться в рамках чартерных программ нескольких российских туроператоров", - сказали в аэропорту.

Первый самолет в Анталью вылетит 12 сентября, до конца месяца рейсы будут выполняться по понедельникам. На маршруте будет работать авиалайнер Airbus-321 вместимостью 220 пассажиров.

28 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о снятии всех ограничений на осуществление чартерных перевозок между Россией и Турцией и уведомило о своем решении авиакомпании и Главный центр Единой системы организации воздушного движения. Авиакомпании начали получать разрешения на выполнение чартерных рейсов в аэропорты Турецкой Республики.

До приостановки чартерного воздушного сообщения турецкое курортное направление пользовалось стабильно высоким спросом у нижегородцев. По данным пресс-службы аэропорта, в прошлом году пассажиропоток составил 125 тысяч человек. В период с апреля по ноябрь было выполнено более 300 чартерных рейсов. На маршруте работало восемь авиакомпаний, в том числе "Уральские авиалинии".