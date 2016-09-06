Полтавченко одобрил идею о прямом авиасообщении Дрездена и Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Прямой авиарейс может связать немецкий Дрезден и Санкт-Петербург для развития туризма и сотрудничества в других областях. Данная инициатива немецкой стороны была поддержана губернатором Петербурга Георгием Полтавченко во вторник на встрече с обер-бургомистром Дрездена Дирком Хильбертом, передал корреспондент ТАСС.
"Согласен, что необходимо создавать условия для передвижения наших горожан, и поддерживаю ваше предложение об установлении прямого рейса. Вели переговоры с "Аэрофлотом" и "Россией", но они пока не могут определиться, насколько это выгодно с точки зрения экономики", - сказал Полтавченко, уточнив, что в и дальнейшем не оставит эту инициативу без внимания. Обер-бургомистр Дрездена отметил, что намерен обсудить этот вопрос с российскими турфирмами.
Стороны также договорились об активизации школьного обмена и изучении опыта создания интеллектуальной транспортной системы и развития электротранспорта.
Германия является одним из ведущих торговых партнеров Петербурга. По итогам 2015 года она заняла второе место по объему товарооборота среди партнеров, несмотря на его сокращение на 33%, до $3,6 млрд. В первой половине 2016 года товарооборот сократился на 13,7%, до $1,3 млрд. Накопленные инвестиции Германии в экономику Петербурга превысили $2 млрд. Продолжают активно посещать Санкт-Петербург и туристы из Германии - 38 тыс. человек за первое полугодие 2016 года.
Визит немецкой делегации приурочен к 55-летию партнерских отношений между Петербургом и Дрезденом, которое отмечается в текущем году. Во вторник в Государственной академической капелле состоится концерт хора Дрездена "Кройцхор". Также в рамках визита запланированы презентация туристического потенциала Дрездена, знакомство с инвестиционными проектами, посещение школы с углубленным изучением немецкого языка. В качестве ответной культурной акции в ноябре состоится концерт оперных солистов в Дрездене.