"Оренбуржье" открывает регулярное авиасообщение между Краснодаром и Ростовом-на-Дону

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Между Ростовом-на-Дону и Краснодаром открывается регулярное авиасообщение, сообщили во вторник в пресс-службе управляющей аэропортами Краснодарского края компании "Базэл Аэро".

"С 6 сентября 2016 года авиакомпания "Оренбуржье" открывает прямые рейсы по маршруту "Краснодар - Ростов-на-Дону". Полеты будут выполняться ежедневно, кроме субботы. Вылет из Краснодара запланирован на 5:50 мск, обратный рейс из Ростова-на-Дону - в 19:00 мск по первым, третьим и пятым дням, и в 21:00 мск по вторым, четвертым и седьмым дням недели, соответственно. Авиасообщение между городами не выполнялось с советских времен", - говорится в сообщении компании.

На линии задействуют двухмоторные самолеты L410 вместимостью до 17 пассажиров.

Региональная авиакомпания "Оренбуржье" работает с апреля 2013 года по программе региональных перевозок в города Приволжского и Уральского федеральных округов. В текущем году авиакомпания запустила рейсы по новой летней программе в шесть курортных городов Юга и Кавказа: Сочи, Анапу, Краснодар, Геленджик, Ставрополь и Астрахань. В 2015 году авиакомпания перевезла около 100 тыс. пассажиров, что в 1,5 раза больше, чем годом раньше.