Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Оренбуржье" открывает регулярное авиасообщение между Краснодаром и Ростовом-на-Дону

Экономика и бизнес Транспорт
6 сентября, 13:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, сентября. /ТАСС
Полеты будут выполняться ежедневно, кроме субботы
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Между Ростовом-на-Дону и Краснодаром открывается регулярное авиасообщение, сообщили во вторник в пресс-службе управляющей аэропортами Краснодарского края компании "Базэл Аэро".

"С 6 сентября 2016 года авиакомпания "Оренбуржье" открывает прямые рейсы по маршруту "Краснодар - Ростов-на-Дону". Полеты будут выполняться ежедневно, кроме субботы. Вылет из Краснодара запланирован на 5:50 мск, обратный рейс из Ростова-на-Дону - в 19:00 мск по первым, третьим и пятым дням, и в 21:00 мск по вторым, четвертым и седьмым дням недели, соответственно. Авиасообщение между городами не выполнялось с советских времен", - говорится в сообщении компании.

На линии задействуют двухмоторные самолеты L410 вместимостью до 17 пассажиров.

Региональная авиакомпания "Оренбуржье" работает с апреля 2013 года по программе региональных перевозок в города Приволжского и Уральского федеральных округов. В текущем году авиакомпания запустила рейсы по новой летней программе в шесть курортных городов Юга и Кавказа: Сочи, Анапу, Краснодар, Геленджик, Ставрополь и Астрахань. В 2015 году авиакомпания перевезла около 100 тыс. пассажиров, что в 1,5 раза больше, чем годом раньше.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
4
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
5
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
6
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
7
Спасатели поймали львенка, гулявшего по центру Уфы
Темы дня
Реклама