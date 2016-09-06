СМИ: Китай запускает еще один контейнерный поезд в Европу

СИАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Провинция Шаньси на севере Китая запустила второй регулярный контейнерный поезд в Европу за последний месяц. Поезд Сиань-Гамбург отправился из Международного логистического парка Сианя 2 сентября, сообщает China Daily.

Новый сервис на Гамбург был запущен менее чем через неделю после того, как в пункт назначения прибыл первый поезд по маршруту Сиань-Варшава.

Маршрут сервиса на Гамбург пролегает через территорию Казахстана, России, Белоруссии и Польши. Поезд должен прибыть в Германию за 13 дней.

Международный логистический парк Сианя планирует развивать географию регулярных контейнерных поездов в Европу и увеличивать частоту сервиса. 31 августа Госсовет КНР одобрил создание в Шаньси зоны свободной торговли.