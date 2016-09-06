"Согаз" застраховал имущество РЖД на 1,29 трлн руб.

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Согаз" застраховала поезда "Российских железных дорог" (РЖД) на 1,29 трлн руб. сроком на два года, сообщила пресс-служба страховщика во вторник.

"Под страховой защитой "Согаза" будут находиться все 16 высокоскоростных "Сапсанов", а также 164 скоростных поезда, более 12 тыс. электричек, 36 тыс. локомотивов, 624 грузовых вагона", говорится в сообщении "Согаза".

Согласно условиям договора, "страховое возмещение будет выплачиваться в случае повреждения, утраты, гибели имущества в результате любого непредвиденного события".

Отмечается, что на право заключить контракт с РЖД претендовали еще два страховщика, однако компания не уточняет, какие именно.

Страховая группа "Согаз" объединяет страховые компании АО "Согаз", СК "Транснефть", АО "ЖАСО", АО СК "Согаз-мед", ООО СК "Согаз-жизнь", ООО "Сот-транс", Sovag (Германия), "Sogaz a.d.o. Novi Sad" (Сербия), Международный медицинский центр "Согаз", сервисную медицинскую компанию ООО "Согаз- Медсервис". Региональная сеть группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России.