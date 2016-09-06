Объем ж/д перевозок нефти в порты РФ за 8 месяцев сократился на 15%, до 54 млн тонн

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-августе 2016 года сократились на 14,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года - до 53,96 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 53,74 млн тонн (-14,9%), импортные - 222,85 тыс. тонн (+28,1%).

Объем ж/д перевозок сырья на экспорт в порт Усть-Луга за отчетный период составил 16,75 млн тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В порт Новороссийск по сети ж/д доставлено 10,62 млн тонн (+5,6%), Высоцк - 5,75 млн тонн (-15,3%), Туапсе - 4,33 млн тонн (-6,6%). На долю перевозок нефти и нефтепродуктов в порт Усть-Луга пришлось до 31,2% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 19,8%, Высоцк - 10,7%.

Импортная ж/д перевозка сырья из порта Атырау (Казахстан) составила 98,07 тыс. тонн (+3,8%), Ванино - 56,91 тыс. тонн (рост в 3 раза), Мууга - 15,78 тыс. тонн (-4,4%).

По итогам августа 2016 года объем экспортных ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты составил 6,42 млн тонн (-8,1% к августу 2015 года). Импортная ж/д перевозка сырья из портов по итогам месяца составила 31,78 тыс. тонн (+22,2%).