Объем ж/д перевозок нефти в порты РФ за 8 месяцев сократился на 15%, до 54 млн тонн

Чем удивит форум "Армия-2016"Армия и ОПК 6 сентября, 15:50
Истребитель Т-50 завершит первый этап испытаний в 2017 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 15:46
ООН: около 600 тысяч сирийцев живут в тяжелых условиях в осажденных городахМеждународная панорама 6 сентября, 15:43
Медведев: льготная ставка по кредитам аграриям в 5% должна заработать к 2017 годуЭкономика и бизнес 6 сентября, 15:34
Предварительное голосование в ДНР состоится 2 октябряМеждународная панорама 6 сентября, 15:29
Съемочная группа RT попала под минометный обстрел в ЛивииМеждународная панорама 6 сентября, 15:22
Установлена личность смертника, совершившего теракт в посольстве Китая в КиргизииМеждународная панорама 6 сентября, 15:18
ЯМЭФ вызвал интерес у бизнесменов Дальнего Востока и стран АТРНовости партнеров 6 сентября, 15:08
Танковый бой, уничтожение диверсантов и сибирской язвы: "Армия-2016 " на УралеНовости Урала 6 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-августе 2016 года сократились на 14,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года - до 53,96 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 53,74 млн тонн (-14,9%), импортные - 222,85 тыс. тонн (+28,1%).
Объем ж/д перевозок сырья на экспорт в порт Усть-Луга за отчетный период составил 16,75 млн тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В порт Новороссийск по сети ж/д доставлено 10,62 млн тонн (+5,6%), Высоцк - 5,75 млн тонн (-15,3%), Туапсе - 4,33 млн тонн (-6,6%). На долю перевозок нефти и нефтепродуктов в порт Усть-Луга пришлось до 31,2% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 19,8%, Высоцк - 10,7%.
Импортная ж/д перевозка сырья из порта Атырау (Казахстан) составила 98,07 тыс. тонн (+3,8%), Ванино - 56,91 тыс. тонн (рост в 3 раза), Мууга - 15,78 тыс. тонн (-4,4%).
По итогам августа 2016 года объем экспортных ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты составил 6,42 млн тонн (-8,1% к августу 2015 года). Импортная ж/д перевозка сырья из портов по итогам месяца составила 31,78 тыс. тонн (+22,2%).