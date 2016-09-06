Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГК "ОТЭКО" начала дноуглубление акватории в Тамани

Экономика и бизнес Транспорт
6 сентября, 15:06 UTC+3
В рамках дноуглубительных работ будут созданы подходной канал и операционная акватория
Материал из 1 страницы

ТАМАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "ОТЭКО начала работы по углублению дна акватории в районе строительства причалов Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ), сообщает пресс-служба компании.

В перспективе причалы ТТНГ смогут принимать суда-балкеры типа Capesize дедвейтом до 220 тыс. тонн, что позволит экспортерам получить принципиально новые возможности доступа на рынки Атлантики и Юго-Восточной Азии и оптимизировать затраты по морскому фрахту при перевозке грузов, отмечается в заявлении. В настоящее время навалочные терминалы такого уровня на юге России отсутствуют.

В рамках дноуглубительных работ будут созданы подходной канал и операционная акватория ТТНГ. Длина будущего подходного канала составит 6,2 км, ширина - 225 метров, диаметр разворотного круга для морских судов - 600 метров.

Общий объем дноуглубительных работ на первом этапе - более 9,3 млн кубометров изъятого со дна и перемещенного на глубоководный отвал грунта.

Проект разработан ООО "Югтерминалпроект" и имеет положительные заключения государственной экологической экспертизы (Росприроднадзор) и ФАУ "Главгосэкспертиза России". Работы начаты после получения соответствующего разрешения Росморречфлота.

Планируется, что проектная мощность терминала составит 35 млн тонн угля, железной руды, серы и минеральных удобрений в год с возможностью последующего удвоения.

Cтроительство ведется за счет собственных средств ГК "ОТЭКО". Первая отгрузка экспортной партии с производственных мощностей ТТНГ состоится в феврале 2018 года.

ГK "ОТЭКО" является крупнейшим частным инвестором в портовую инфраструктуру Юга России. С начала 2000 годов ГК "ОТЭКО" реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.

На сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию комплексы по перевалке СУГ, нефти и нефтепродуктов мощностью 19,9 млн тонн в год.

Также группа компании "ОТЭКО" реализует инвестиционный проект, в рамках которого с Росморречфлотом Минтранса РФ согласована декларация о намерениях инвестировать средства в строительство Таманского зернового терминала мощностью 14,5 млн тонн в год зерна и зерновых культур в экспортно- импортном направлении, в настоящее время завершаются работы по подготовке проектной документации.

ГК "ОТЭКО" владеет и управляет парком из 15 тыс. нефтеналивных цистерн, имеет парк магистральных и маневровых локомотивов. Имеется собственное вагоноремонтное предприятие, расположенное в г. Рязани, являющееся одним из крупнейших на территории России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
В Росгвардии определена окончательная структура ведомства
3
Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards
4
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США
5
В России создается самолет с лазерным оружием
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"
Темы дня
Реклама