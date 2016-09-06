ГК "ОТЭКО" начала дноуглубление акватории в Тамани

ТАМАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "ОТЭКО начала работы по углублению дна акватории в районе строительства причалов Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ), сообщает пресс-служба компании.

В перспективе причалы ТТНГ смогут принимать суда-балкеры типа Capesize дедвейтом до 220 тыс. тонн, что позволит экспортерам получить принципиально новые возможности доступа на рынки Атлантики и Юго-Восточной Азии и оптимизировать затраты по морскому фрахту при перевозке грузов, отмечается в заявлении. В настоящее время навалочные терминалы такого уровня на юге России отсутствуют.

В рамках дноуглубительных работ будут созданы подходной канал и операционная акватория ТТНГ. Длина будущего подходного канала составит 6,2 км, ширина - 225 метров, диаметр разворотного круга для морских судов - 600 метров.

Общий объем дноуглубительных работ на первом этапе - более 9,3 млн кубометров изъятого со дна и перемещенного на глубоководный отвал грунта.

Проект разработан ООО "Югтерминалпроект" и имеет положительные заключения государственной экологической экспертизы (Росприроднадзор) и ФАУ "Главгосэкспертиза России". Работы начаты после получения соответствующего разрешения Росморречфлота.

Планируется, что проектная мощность терминала составит 35 млн тонн угля, железной руды, серы и минеральных удобрений в год с возможностью последующего удвоения.

Cтроительство ведется за счет собственных средств ГК "ОТЭКО". Первая отгрузка экспортной партии с производственных мощностей ТТНГ состоится в феврале 2018 года.

ГK "ОТЭКО" является крупнейшим частным инвестором в портовую инфраструктуру Юга России. С начала 2000 годов ГК "ОТЭКО" реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.

На сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию комплексы по перевалке СУГ, нефти и нефтепродуктов мощностью 19,9 млн тонн в год.

Также группа компании "ОТЭКО" реализует инвестиционный проект, в рамках которого с Росморречфлотом Минтранса РФ согласована декларация о намерениях инвестировать средства в строительство Таманского зернового терминала мощностью 14,5 млн тонн в год зерна и зерновых культур в экспортно- импортном направлении, в настоящее время завершаются работы по подготовке проектной документации.

ГК "ОТЭКО" владеет и управляет парком из 15 тыс. нефтеналивных цистерн, имеет парк магистральных и маневровых локомотивов. Имеется собственное вагоноремонтное предприятие, расположенное в г. Рязани, являющееся одним из крупнейших на территории России.