Embraer получила новые заказы от китайских авиакомпаний

ШАНХАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Бразильская Embraer сообщила о подписании соглашения о поставке до пяти самолетов E190S китайской авиакомпании Colorful Guizhou. Соглашение, стоимость которого оценивается в $249 млн, предусматривает поставку двух самолетов в 2017 году и опцион на еще три судна.

В июне 2015 года в рамках 51-го Международного авиасалона в Париже, Colorful Guizhou заказала семь E190S, четыре из которых уже поставлены.

Авиакомпания была создана в июне 2015 года, и на сегодняшний день уже оперирует девятью маршрутами. За восемь месяцев с начала года компания перевезла более 140 тыс. пассажиров.

2 сентября Embraer Executive Jets также сообщила о получении заказа от авиакомпании Colorful Yunnan General Aviation Co., Ltd на поставку двух бизнес-джетов Phenom 300 до конца текущего года.

На протяжении последних нескольких лет Embraer является ведущим поставщиком самолетов для региональных авиакомпаний Китая с долей рынка около 80%. Портфель заказов Embraer на сегодняшний день включает 228 твердых заказов от китайских авиакомпаний, в том числе, на 190 коммерческих самолетов и 38 самолетов представительского класса.