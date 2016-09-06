Embraer получила новые заказы от китайских авиакомпаний

Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. ВидеотрансляцияПолитика 6 сентября, 17:53
Автоматизация в газовой отраслиАвтоматизация в газовой отрасли 6 сентября, 17:51
Арбитраж комитета по этике ФИФА открыл дело против вице-президента федерации КатараСпорт 6 сентября, 17:43
Минобороны РФ: российские военные самолеты не нарушали воздушное пространство ЭстонииАрмия и ОПК 6 сентября, 17:31
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лицаОбщество 6 сентября, 17:31
Пазырыкским курганам в горах Алтая вернут первоначальный внешний видНаука 6 сентября, 17:27
Нарышкин считает, что решение о том, останется ли он спикером Госдумы, примут депутатыПолитика 6 сентября, 17:23
Turkish Airlines увеличила количество вылетов из Москвы до рекордных 11 рейсов в деньЭкономика и бизнес 6 сентября, 17:14
Мантуров: Россия может наладить обслуживание и выпуск военной продукции в ЕгиптеАрмия и ОПК 6 сентября, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Бразильская Embraer сообщила о подписании соглашения о поставке до пяти самолетов E190S китайской авиакомпании Colorful Guizhou. Соглашение, стоимость которого оценивается в $249 млн, предусматривает поставку двух самолетов в 2017 году и опцион на еще три судна.
В июне 2015 года в рамках 51-го Международного авиасалона в Париже, Colorful Guizhou заказала семь E190S, четыре из которых уже поставлены.
Авиакомпания была создана в июне 2015 года, и на сегодняшний день уже оперирует девятью маршрутами. За восемь месяцев с начала года компания перевезла более 140 тыс. пассажиров.
2 сентября Embraer Executive Jets также сообщила о получении заказа от авиакомпании Colorful Yunnan General Aviation Co., Ltd на поставку двух бизнес-джетов Phenom 300 до конца текущего года.
На протяжении последних нескольких лет Embraer является ведущим поставщиком самолетов для региональных авиакомпаний Китая с долей рынка около 80%. Портфель заказов Embraer на сегодняшний день включает 228 твердых заказов от китайских авиакомпаний, в том числе, на 190 коммерческих самолетов и 38 самолетов представительского класса.