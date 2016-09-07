Автомобильный мост через реку Селемджа за 4,6 млрд рублей открыли в Амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Автомобильный мост через реку Селемджа стоимостью 4,6 млрд рублей открыли в среду в Амурской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В районе, наконец, установится круглогодичное сообщение между населенными пунктами, разделенными Селемджой. Ранее граждане могли пользоваться паромом, но его работа сильно зависела от паводковой ситуации", - сказали в пресс-службе.
Строительство моста длиной более 850 метров продолжалось с июля 2013 года. По словам губернатора Александра Козлова, мост позволит местным жителям круглый год передвигаться через реку и даст "толчок в развитии золотодобычи и добычи угля в районе".
Ранее ТАСС сообщал, что минувшим летом жители населенных пунктов на берегах Селемджи неоднократно оказывались отрезанными от "большой воды" из-за паводков.