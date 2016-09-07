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СМИ: "Трансмашхолдинг" поставит вагоны за 13,4 млрд руб. для Петербургского метрополитена

Экономика и бизнес Транспорт
7 сентября, 10:38 UTC+3
Первый состав от ОЭВРЗ должен поступить в депо до 30 июня 2017 г., а весь контракт рассчитан до апреля 2018 г.
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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в ЗАО "Трансмашхолдинг") стал победителем конкурса на поставку 27 шестивагонных составов метро с асинхронным тяговым приводом (АТП) для "Невско-Василеостровской" линии метро, сообщает газета "Ведомости".

Подрядчик за 13,4 млрд руб. должен поставить ГУП "Петербургский метрополитен" 54 головных моторных вагона с системой автоведения и такое же количество промежуточных моторных и безмоторных вагонов, отмечает издание.

Всего на участие в конкурсе поступило две заявки. Вторым претендентом было ООО "Вагонмаш", которое принадлежит на 51% Skoda Transportation и на 49% - Кировскому заводу. "Вагонмаш" снизил цену до 13,5 млрд при стартовой цене лота 13,7 млрд руб.

С "Вагонмашем" будет подписан протокол о намерениях. По условиям конкурсной документации, если победитель откажется от подписания договора или исполнит его ненадлежащим образом, контракт может быть заключен со вторым участником.

Первый состав от ОЭВРЗ должен поступить в депо до 30 июня 2017 г., а весь контракт рассчитан до апреля 2018 г. (в 2017 г. подрядчик поставит 15 составов, в 2018 г. - 12 составов). Вагоны будут оплачены в течение 45 дней с даты подписания акта сдачи-приемки, следует из проекта договора.

Оба участника торгов уже поставляют вагоны для "Невско-Василеостровской" линии метро: "Вагонмаш" - восемь составов "Нева" за 3,8 млрд руб., ОЭВРЗ - 11 "Юбилейных" за 10,5 млрд руб. По словам собеседника "Ведомостей", оба завода задерживают поставки - "Вагонмашу" выставлены пени за задержку, с ОЭВРЗ удержаны средства из денег, которые выплачиваются за поставленные вагоны. Однако отмечено, что в последнее время сроки отставания сокращаются.

За последние пять лет за счет приобретения новых вагонов метрополитен уменьшил их средний срок службы почти на 20%, сообщила пресс-служба метрополитена. С 2012 г. средний срок службы вагонов уменьшился с 32 лет до 26,57 года. За это время метрополитен приобрел 300 новых вагонов, в том числе 126 вагонов с АТП. К 2018 г. на третьей линии планируется эксплуатировать 354 вагона с АТП. Всего по итогам первого полугодия 2016 г. ГУП "Петербургский метрополитен" эксплуатировал 1,69 тыс. вагонов.

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