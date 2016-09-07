В Росавтодор подано 7 заявок на финансирование строительства дорог за счет денег "Платона"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В Росавтодор подано семь заявок на финансирование строительства дорог за счет денег, собранных с большегрузов по системе "Платон", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление представителя Росавтодора.

Сбор заявок завершился 1 сентября, Росавтодор планирует составить их рейтинг и представить его на инвестиционном форуме "Сочи-2016".

Дороги общей протяженностью 252 км и стоимостью 157 млрд руб. будут строиться на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), говорит представитель Росавтодора. Федеральная доля более половины - около 85 млрд руб., знает федеральный чиновник, частное финансирование - около четверти (42 млрд), остальное дадут региональные бюджеты. Региональные дорожные фонды могут начать получать деньги на софинансирование ГЧП-проектов с I квартала 2017 г., пояснили "Ведомостям" в Минтрансе.

Ранее представитель Минтранса называл приоритетными заявки Хабаровского и Пермского краев. 30-километровый обход Хабаровска стоит 41,2 млрд руб., из которых 29 млрд даст государство. Трасса может быть продолжена до выхода на Большой Уссурийский остров и в Китай. В июле был проведен конкурс на строительство и эксплуатацию дороги, единственную заявку подал консорциум "Региональная концессионная компания" (Газпромбанк - 25%, группа компаний ВИС - 75%, строительный партнер - ОАО "Сибмост"). Пермский край претендует на софинансирование строительства трассы Пермь - Березники с восточным обходом Перми. Федеральное финансирование может составить 9 млрд из 13 млрд руб., частные инвестиции - 3 млрд, знает федеральный чиновник.

Также поданы заявки на строительство моста через Обь в Новосибирске, два проекта от Башкирии - трасса Стерлитамак - Кага - Магнитогорск и восточный выезд из Уфы на трассу М5 "Урал". В списке претендентов появились проекты дорог в Самаре и вокруг Тюмени. Самый крупный из этих проектов - новосибирский мост: почти 40 млрд руб., из которых более 25 млрд ждут от федерального бюджета, рассказывает чиновник.

Из предварительных заявок до основного конкурса не дошел восточный обход Ижевска, мост в Череповце и участок трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар (из 71,4 млрд руб. регионы хотели получить 42,7 млрд из федерального бюджета).

Не все регионы успели подготовить инвестпроекты, объясняет представитель Росавтодора. Это первая очередь заявок, передал через пресс-службу руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Получить деньги от "Платона" на дорожные проекты ГЧП регионы рассчитывали еще в этом году. Но в итоге 10,85 млрд руб. правительство распределило на неотложный ремонт среди регионов.

Решение о финансировании утвердит правительство, до этого проекты должны одобрить межведомственная комиссия при Минтрансе и правительственная комиссия по транспорту.