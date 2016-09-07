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Мурманский морской торговый порт в августе отгрузил 1,4 млн т угля

Экономика и бизнес Транспорт
7 сентября, 14:13 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 7, сентября. /ТАСС
Из этого объема 1,32 млн тонн приходится на продукцию компании СУЭК
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© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт (ММТП) в августе установил абсолютный рекорд по объемам отгрузки угля - 1,448 млн тонн. Этот результат в полтора раза превысил среднемесячный показатель - около 1 млн тонн угля. В июле объемы отгрузки угля достигли 1,417 млн тонн, сообщили ТАСС в пресс-службе порта в среду.

"За последний летний месяц портовикам удалось погрузить на суда 1,448 млн тонн угля. Эти показатели являются абсолютным рекордом за всю вековую историю Мурманского морского торгового порта", - сообщили на предприятии.

Из этого объема 1,32 млн тонн приходится на продукцию компании СУЭК.

Всего же месячный грузооборот ММТП в августе превысил 1,5 млн тонн, в том числе на арктическом направлении. У причалов порта в августе было обработано 28 судов, более 20 тысяч железнодорожных вагонов.

Мурманский морской торговый порт - старейшее предприятие города Мурманска и Мурманской области в целом. Свою историю порт ведет с 1 сентября 1915 года. Сегодня предприятие входит в число крупнейших портов Северо-Запада и является самой большой стивидорной компанией арктического бассейна России. Основная номенклатура груза: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.

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