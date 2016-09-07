"Сумма" увеличила представительство в совете директоров "Трансконтейнера" до трех человек

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Группа "Сумма" увеличила представительство в совете директоров "Трансконтейнера" с двух до трех человек. Соответствующее решение приняли акционеры компании на внеочередном собрании.
Свои места в совете сохранили руководитель Объединенной зерновой компании (ОЗК, 50% минус 1 акция принадлежит группе "Сумма") Марат Шайдаев и первый заместитель исполнительного директора группы "Сумма" Александр Панченко. Также от "Суммы" в совет вошла исполнительный директор группы Лейла Маммед Заде.
Кроме того, новыми членами совета директоров "ТрансКонтейнера" стали начальник департамента управления бизнес-проектами РЖД Андрей Тонких (представляет Объединенную транспортно-логистическую компанию, ОТЛК) и председатель совета директоров "Трансфин-М" Питер Ллойд О’Браен (от ЗАО "УК "Трансфингруп", структуры НПФ "Благосостояние").
Генеральный директор "Трансконтейнера" Петр Баскаков покинул совет директоров. Кроме него, в совет не вошли генеральный директор "Борд Солюшнс" Александр Иконников и глава Московского представительства Европейского банка реконструкции и развития Арвид Тюркнер (ЕБРР, который вышел из состава акционеров).
Места в совете директоров компании сохранили начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами РЖД Алексей Давыдов, заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов, начальник департамента экономики РЖД Ирина Костенец (все - представители ОТЛК) исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов (от ЗАО "УК "Трансфингруп", структуры НПФ "Благосостояние"), советник генерального директора ОАО "Холдинговая компания "Элинар" Ирина Шиткина и председатель учредитель-директор Общественного хозяйственного общества LocalFirst, член Теневого совета ЕЦБ Ричард Вернер в качестве независимых директоров.
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.
В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО "ОТЛК" (дочернее общество ОАО "РЖД") принадлежит 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 12,2%.
Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.