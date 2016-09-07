Аэропорт Пулково получил 35 заявок на полеты в турецкую Анталью

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково получил 35 заявок на чартерные перелеты в Анталью (Турция) в период с 7 сентября по 5 ноября, сообщила в среду пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом).
"В настоящее время аэропорт получил заявки на обслуживание в общей сложности 35 рейсов между указанными городами в период с 7 сентября по 5 октября 2016 года",- говорится в сообщении.
До конца весенне-летней навигации (завершается 29 октября 2016 года) чартерные авиаперевозки из Пулково в Анталью планируют осуществлять авиакомпании Royal Flight, "Азур эйр", "Северный ветер" и "Уральские авиалинии". Чартерные перевозки дополнят расписание регулярных рейсов в Анталью, которые из аэропорта Пулково осуществляют авиакомпании "Россия" и Turkish Airlines несколько раз в неделю.
По итогам 2015 года Анталья возглавила список наиболее популярных зарубежных направлений в маршрутной сети аэропорта Пулково. Прямым перелетами между Санкт-Петербургом и крупнейшим туристическим центром Турции за указанный период воспользовались 460,3 тыс. пассажиров. Чартерные воздушные перевозки между РФ и Турецкой республикой были приостановлены с 1 декабря 2015 года.