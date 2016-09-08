Разработчики усовершенствуют танк "Армата"Армия и ОПК 8 сентября, 11:47
Прибыль УВЗ за восемь месяцев 2016 года составит порядка 6,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:39
Пловец Граничка превзошел мировой рекорд в классе SB 5 в соревновании паралимпийцев РФСпорт 8 сентября, 11:27
Акционеры НМТП утвердили выплату дивидендов за I полугодие в размере 8,99 млрд руб.Транспорт 8 сентября, 11:26
В "Манеже" в Санкт-Петербурге откроется выставка китайского художника Цуй ЖучжоНовости партнеров 8 сентября, 11:16
Матвиенко: официально не работающие россияне должны сами делать взносы в ОМСОбщество 8 сентября, 11:08
Япония готова внести изменения в законодательство для реализации энергомоста с РФЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:03
Премьер Армении подал в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 10:59
Федеральные выборы в Крыму: чего ждут политики и эксперты от "крымского лобби" в ГосдумеПолитика 8 сентября, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) на общем собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года в размере 0,467 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов направлено 8,99 млрд руб., следует из материалов компании.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 14 сентября 2016 г.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ПАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ООО "Новороссийский мазутный терминал".
Акциями НМТП владеют совместное предприятие группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и в свободном обращении.
В первом полугодии компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 45,4% - до $364 млн.