Акционеры НМТП утвердили выплату дивидендов за I полугодие в размере 8,99 млрд руб.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) на общем собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года в размере 0,467 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов направлено 8,99 млрд руб., следует из материалов компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 14 сентября 2016 г.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ПАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ООО "Новороссийский мазутный терминал".

Акциями НМТП владеют совместное предприятие группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и в свободном обращении.

В первом полугодии компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 45,4% - до $364 млн.