Maersk и MSC запускают новые транстихоокеанские сервисы

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КОПЕНГАГЕН/ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Maersk Line и Mediterranean Shipping Co. заявили о запуске новых еженедельных транстихоокеанских сервисов с 15 сентября, в связи с ростом спроса на этом направлении в результате банкротства южнокорейской линии Hanjin.
Maersk Line запускает сервис TP1 с судозаходами в порты Янтьян, Шанхай, Пусан и Лос-Анджелес/Лонг-Бич. На сервисе будут работать шесть судов вместимостью 4 тыс. TEU.
Ротация судов на новом сервисе MSC Maple будет включать порты Пусан, Шанхай, Янтьян, Принс-Руперт, Пусан. На сервисе будет задействовано шесть контейнеровозов вместимостью 5 тыс. TEU.
Напомним, что на прошлой неделе Hanjin Shipping подала иск о банкротстве. Значительная часть судов компании была арестована, контейнеры заморожены на терминалах, складах по всей цепочке поставок. По данным Drewry, корейская линия оперировала 27 судами на трейде Азия-западное побережье США с долей рынка более 7%.