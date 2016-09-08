HHLA реализовал опцион на три портальных крана для обработки контейнеровозов 20-тысячников

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ГАМБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA, крупнейший стивидор в порту Гамбург) разместил заказ на поставку еще трех портальных кранов для обработки крупнейших существующих контейнеровозов, сообщается в заявлении компании. Краны будут поставлены на терминал HHLA Tollerort в следующем году.
В прошлом году Tollerort подписал контракт с Liebherr на поставку двух кранов с опционом на еще три. Сборка первых двух единиц началась в конце июля, и ожидается, что они будут готовы к ноябрю.
Краны имеют длину стрелы 74 метров и высоту подъема 51,5 метров над причальной стенкой. Краны могут обрабатывать контейнеровозы с 24 рядами контейнеров на палубе в штабелях высотой до девяти контейнеров.
В заявлении HHLA отмечается, что число судозаходов мега-контейнеровозов на терминал выросло в этом году на 83%: за первое полугодие терминал принял 97 судозаходов судов вместимостью более 14 тыс. TEU.
В прошлом году порт Гамбург уступил второе место в рейтинге крупнейших контейнерных портов Европы Антверпену, сократив контейнерооборот на 9,3% до 8,8 млн TEU на фоне резкого снижения объемов торговли в сообщении с Китаем (-14,4%), и с Россией (-34,4%).
По итогам первого полугодия 2016 года трафик через порт сократился всего на 1,2% и составил 4,5 млн TEU. При этом оборот с Россией вырос на 2,3%, а объемы в торговле с Китаем стабилизировалась с незначительным снижением на 1%.