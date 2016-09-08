"Евраз" получил сертификат на рельсы от Deutsche Bahn

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Западно-Сибирский металлургический комбинат группы "Евраз" ("Евраз ЗСМК") завершил квалификационные испытания рельсов для Deutsche Bahn и получил от немецких железных дорог сертификат соответствия HPQ, сообщает пресс-служба компании.

Документ дает комбинату право участвовать в тендерах Deutsche Bahn с 2017 года, после завершения тестов на железнодорожной сети.

Сертификат распространяется на рельсы европейского стандарта 60Е2, как нетермоупрочненные, так и дифференцированно-термоупрочненные. В ближайшее время ЕВРАЗ ЗСМК планирует освоить для Deutsche Bahn еще два профиля, для которых также будет действителен выданный сертификат.

"Получение сертификата Deutsche Bahn - долгожданное событие для компании, результат большой и длительной работы, - отметил вице-президент "Евраза" по продажам и логистике Илья Широкоброд. - Документ откроет нам доступ не только к тендерам самого требовательного клиента в мире - Deutsche Bahn, но также других железнодорожных компаний Европы".

Процедура сертификации состояла из двух этапов: квалификации рельсов 60Е2 на железнодорожной сети и аудита системы менеджмента качества "Евраз ЗСМК" специалистами Deutsche Bahn.

В 2015 году опытная партия рельсов 60Е2 производства "Евраз ЗСМК" была доставлена в Германию и уложена в путь на одной из железных дорог страны. Специалисты немецких железных дорог ведут мониторинг их поведения в эксплуатации. В ближайшее время испытания завершатся; по их итогам Deutsche Bahn предоставит финальный отчет о качественных характеристиках рельсов "Евраза".

"Евраз" - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2015 году "Евраз" произвел 14,3 млн тонн стали. Консолидированная выручка "Евраза" за 2015 г. составила $8,767 млрд, консолидированная EBITDA - $1,438 млрд.