"Евраз" получил сертификат на рельсы от Deutsche Bahn

Премьер Казахстана отправлен в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 13:38
Роман Павлюченко помирился с водителем после дорожного конфликтаСпорт 8 сентября, 13:31
Видеотрансляция пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингомСпорт 8 сентября, 13:30
Кадыров опроверг слухи о падении с лошадиОбщество 8 сентября, 13:26
Учебный центр спецназа в Чечне не будет приглашать иностранных военных инструкторовВ стране 8 сентября, 13:14
Яндекс анонсировал запуск конкурента "Медиалогии"Экономика и бизнес 8 сентября, 13:14
Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцыАрмия и ОПК 8 сентября, 13:13
Гендиректор: количество задержанных рейсов у "Уральских авиалиний" не превышает 4%Новости Урала 8 сентября, 13:13
"Евраз" получил сертификат на рельсы от Deutsche BahnТранспорт 8 сентября, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Западно-Сибирский металлургический комбинат группы "Евраз" ("Евраз ЗСМК") завершил квалификационные испытания рельсов для Deutsche Bahn и получил от немецких железных дорог сертификат соответствия HPQ, сообщает пресс-служба компании.
Документ дает комбинату право участвовать в тендерах Deutsche Bahn с 2017 года, после завершения тестов на железнодорожной сети.
Сертификат распространяется на рельсы европейского стандарта 60Е2, как нетермоупрочненные, так и дифференцированно-термоупрочненные. В ближайшее время ЕВРАЗ ЗСМК планирует освоить для Deutsche Bahn еще два профиля, для которых также будет действителен выданный сертификат.
"Получение сертификата Deutsche Bahn - долгожданное событие для компании, результат большой и длительной работы, - отметил вице-президент "Евраза" по продажам и логистике Илья Широкоброд. - Документ откроет нам доступ не только к тендерам самого требовательного клиента в мире - Deutsche Bahn, но также других железнодорожных компаний Европы".
Процедура сертификации состояла из двух этапов: квалификации рельсов 60Е2 на железнодорожной сети и аудита системы менеджмента качества "Евраз ЗСМК" специалистами Deutsche Bahn.
В 2015 году опытная партия рельсов 60Е2 производства "Евраз ЗСМК" была доставлена в Германию и уложена в путь на одной из железных дорог страны. Специалисты немецких железных дорог ведут мониторинг их поведения в эксплуатации. В ближайшее время испытания завершатся; по их итогам Deutsche Bahn предоставит финальный отчет о качественных характеристиках рельсов "Евраза".
"Евраз" - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2015 году "Евраз" произвел 14,3 млн тонн стали. Консолидированная выручка "Евраза" за 2015 г. составила $8,767 млрд, консолидированная EBITDA - $1,438 млрд.