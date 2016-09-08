Авиакомпания "Руслайн" возобновляет с октября полеты между Ярославлем и Петербургом

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Авиарейсы из Ярославля в Санкт-Петербург и обратно вновь будут открыты. Авиакомпания "Руслайн" с октября возобновляет полеты на этом направлении, сообщила ТАСС в четверг начальник отдела по развитию маршрутной сети аэропорта Туношна Вера Власова.
"Со 2 октября и до конца года возобновляется авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом. На канадском самолете Bombardier CRJ-100/200, рассчитанном на 50 пассажиров, из Ярославля можно будет совершить полет в Санкт-Петербург трижды в неделю", - сказала она.
Последний рейс из Ярославля в Санкт-Петербург "Руслайн" выполнил 30 декабря 2015 года. Полеты были прекращены в связи с окончанием программы субсидирования. В апреле текущего года авиасообщение между двумя городами трижды в неделю производило на отечественном самолете Ан-26 "Костромское авиапредприятие".
"Сейчас рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург будут снова субсидироваться из областного и федерального бюджета - 50/50%. За три месяца до конца года планируется перевести на данном направлении 2 тысячи 340 пассажиров", - уточнила Власова.
Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году он был передан в собственность Ярославской области, в 2001 году открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских. Распоряжением правительство РФ Туношна включен в перечень аэропортов федерального значения.