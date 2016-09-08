МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В Москву прибыли участники первого пробного автопробега "Китай - Монголия - Россия", которые символически открыли движение грузового автотранспорта по новому экономическому коридору между Китаем, Монголией и Россией, сообщает пресс-служба ФБУ "Росавтотранс".

В торжественной церемонии закрытия приняли участие заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, генеральный директор ФБУ "Росавтотранс" - координатор пробега Алексей Двойных, заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов, представители Постоянного представительства IRU в Евразии, автоперевозчиков-участников пробега.

"Россия придает большое значение многостороннему транспортному сотрудничеству с дружественными странами - Китаем и Монголией. Налаженная транспортная маршрутная сеть способна стать ключом к реализации многих деловых проектов и масштабных инициатив. Именно поэтому так важно в современных реалиях открывать новые маршруты, в том числе для перевозок различных грузов автомобильным транспортом", - отметил Николай Асаул.

Планируется, что уже в декабре 2016 года состоится подписание тремя государствами межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог, что позволит российским перевозчикам наряду с двухсторонними перевозками осуществлять и транзитные по территории Китая.

"Новый маршрут позволит не только улучшить логистику доставки товаров из Китая, Монголии и обратно, но и создаст дополнительные возможности для выхода российских экспортеров на мировые рынки, снизит транспортную составляющую в цене перевозимых грузов, а также будет содействовать повышению занятости и возникновению новых источников роста для населенных пунктов вдоль российского участка нового маршрута", - отметил Алексей Двойных.

Международный автопробег, координатором которого с российской стороны выступило ФБУ "Росавтотранс", стартовал в китайском портовом городе Тяньцзине 18 августа 2016 года, а завершился в столице Республики Бурятия - российском городе Улан-Удэ 23 августа. За шесть дней колонна преодолела около 2,2 тыс. километров и посетила 11 населенных пунктов в трех странах. Три перевозчика - Группа компаний "Руста", ЗАО "Совтрансавто" и ООО "Адженс" - стали участниками пробега от России, чтобы иметь возможность самостоятельно оценить весь маршрут. Отмечено, что уже сейчас они продумывают логистику доставки товаров и планируют в ближайшее время рассматривать возможных партнеров в Монголии и Китае.