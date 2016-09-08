"Автодор": участок трассы М-11 оборудуют для движения беспилотного транспорта

СМИ: сирийские курды намерены в октябре принять свою конституциюМеждународная панорама 8 сентября, 15:43
"Автодор": участок трассы М-11 оборудуют для движения беспилотного транспортаТранспорт 8 сентября, 15:31
Более 110 тысяч человек посетили форум "Армия-2016" за два дняАрмия и ОПК 8 сентября, 15:26
125 тыс. кубанских школьников станут зрителями национального этапа WorldSkills-2017Новости партнеров 8 сентября, 15:22
"Яблоко" приглашает Кадырова на предвыборные дебатыПолитика 8 сентября, 15:19
Кончаловский рассказал, о чем его фильм "Рай"Культура 8 сентября, 15:17
Вице-губернатор: собрать 1 млн тонн кубанского риса – экономически обоснованная задачаНовости партнеров 8 сентября, 15:17
Новый корабельный зенитный ракетный комплекс самообороны будет создан в РФАрмия и ОПК 8 сентября, 15:15
Новый памятник Евгению Леонову откроют напротив входа на "Мосфильм"Культура 8 сентября, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Участок трассы М-11 планируется оборудовать для движения беспилотного транспорта, сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах.
"Это участок обхода Вышнего Волочка. Мы сейчас допроектируем, элементами взаимодействия между дорогой и машиной дорабатываем и внедрять будем", - сказал он. По словам Кельбаха, разработкой занимается департамент информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем во взаимодействии с АСИ, Минтрансом, разработчиками и производителями автотранспортных средств "Камазом " и "Газом".
Кельбах отметил, что сейчас идет стадия опытной реализации. "У нас в стране уже есть опытные беспилотные экземпляры, они вовсю тестируются на различных полигонах и на малоинтенсивных дорогах, а это будет первый опыт тестирования на насыщенной оживленной федеральной трассе в режиме постоянного траффика",- сказал он, не назвав сроков начала испытаний.
Ранее ТАСС сообщал, что Росавтодор в течение двух лет построит в Татарстане первую автотрассу для беспилотных транспортных средств. Оборудование будет установлено на трассе Казань - Набережные Челны. Первый отечественный беспилотный автобус "Шатл", который создается автозаводом "Камаз" в партнерстве с компанией "Яндекс" и ФГУП "НАМИ", может появиться на дорогах общего пользования в 2020 году. Ориентировочная дата завершения проекта и запуск его в зоны не общего пользования - 2018 год.
Проект "Шатл" был впервые представлен на Московском международном автомобильном салоне 24 августа, его главное отличие - отсутствие кабины водителя, вся площадь "Шатла" приспособлена для размещения 12 пассажиров. Максимальная скорость пока ограничена 25 км/ч.
Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва - Санкт-Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.