"Автодор": участок трассы М-11 оборудуют для движения беспилотного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Участок трассы М-11 планируется оборудовать для движения беспилотного транспорта, сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах.

"Это участок обхода Вышнего Волочка. Мы сейчас допроектируем, элементами взаимодействия между дорогой и машиной дорабатываем и внедрять будем", - сказал он. По словам Кельбаха, разработкой занимается департамент информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем во взаимодействии с АСИ, Минтрансом, разработчиками и производителями автотранспортных средств "Камазом " и "Газом".

Кельбах отметил, что сейчас идет стадия опытной реализации. "У нас в стране уже есть опытные беспилотные экземпляры, они вовсю тестируются на различных полигонах и на малоинтенсивных дорогах, а это будет первый опыт тестирования на насыщенной оживленной федеральной трассе в режиме постоянного траффика",- сказал он, не назвав сроков начала испытаний.

Ранее ТАСС сообщал, что Росавтодор в течение двух лет построит в Татарстане первую автотрассу для беспилотных транспортных средств. Оборудование будет установлено на трассе Казань - Набережные Челны. Первый отечественный беспилотный автобус "Шатл", который создается автозаводом "Камаз" в партнерстве с компанией "Яндекс" и ФГУП "НАМИ", может появиться на дорогах общего пользования в 2020 году. Ориентировочная дата завершения проекта и запуск его в зоны не общего пользования - 2018 год.

Проект "Шатл" был впервые представлен на Московском международном автомобильном салоне 24 августа, его главное отличие - отсутствие кабины водителя, вся площадь "Шатла" приспособлена для размещения 12 пассажиров. Максимальная скорость пока ограничена 25 км/ч.

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва - Санкт-Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.