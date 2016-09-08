Damen поставит в Усть-Лугу два азимутальных буксира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. ООО "Балтийское Морское буксирное агентство" (БМБА) и голландская судостроительная компания Damen Shipyards Group 7 сентября 2016 года подписали стратегический контракт на строительство и поставку двух буксиров мощностью по 5 тыс. л.с., сообщает пресс-служба ОАО "Компания Усть-Луга".

Поставка буксиров запланирована на февраль 2017 года.

"Новое пополнение флота компании двумя азимутальными буксирами ледового, пожарного и эскортного классов, мощностью 5 тыс. л.с. значительно расширит спектр услуг по буксировке и эскортированию крупнотоннажных судов на Балтике, в том числе даст возможность работать без ограничения с газовозами и нефтеналивными танкерами и позволит одновременно обрабатывать два крупнотоннажных сухогрузных судна",- отметил генеральный директор "БМБА" Константин Гончаров.

ООО "БМБА" является судовладельцем и оператором буксирного и технического флота, ведущим свою деятельность в основных российских портах на акватории Финского залива. Базируется флот в морском торговом порту Усть-Луга. В настоящее время в состав флота компании входят азимутальные портовые буксиры ледового класса мощностью от 3,5 тыс. л.с. до 4,5 тыс. л.с., а также малые буксиры и суда технического флота, позволяющие оказывать услуги по обеспечению подводно-технических, дноуглубительных, гидрографических и гидростроительных работ.

Damen Shipyards Group объединяет 32 верфи, 15 из которых находятся в Нидерландах, а остальные - в Китае, Польше, Турции и других странах. Корпорация специализируется на строительстве буксиров, судов снабжения, понтонов, барж, паромов, а также небольших военных кораблей.