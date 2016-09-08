Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Damen поставит в Усть-Лугу два азимутальных буксира

Экономика и бизнес Транспорт
8 сентября, 16:46 UTC+3
Поставка запланирована на февраль 2017 года
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. ООО "Балтийское Морское буксирное агентство" (БМБА) и голландская судостроительная компания Damen Shipyards Group 7 сентября 2016 года подписали стратегический контракт на строительство и поставку двух буксиров мощностью по 5 тыс. л.с., сообщает пресс-служба ОАО "Компания Усть-Луга".

Поставка буксиров запланирована на февраль 2017 года.

"Новое пополнение флота компании двумя азимутальными буксирами ледового, пожарного и эскортного классов, мощностью 5 тыс. л.с. значительно расширит спектр услуг по буксировке и эскортированию крупнотоннажных судов на Балтике, в том числе даст возможность работать без ограничения с газовозами и нефтеналивными танкерами и позволит одновременно обрабатывать два крупнотоннажных сухогрузных судна",- отметил генеральный директор "БМБА" Константин Гончаров.

ООО "БМБА" является судовладельцем и оператором буксирного и технического флота, ведущим свою деятельность в основных российских портах на акватории Финского залива. Базируется флот в морском торговом порту Усть-Луга. В настоящее время в состав флота компании входят азимутальные портовые буксиры ледового класса мощностью от 3,5 тыс. л.с. до 4,5 тыс. л.с., а также малые буксиры и суда технического флота, позволяющие оказывать услуги по обеспечению подводно-технических, дноуглубительных, гидрографических и гидростроительных работ.

Damen Shipyards Group объединяет 32 верфи, 15 из которых находятся в Нидерландах, а остальные - в Китае, Польше, Турции и других странах. Корпорация специализируется на строительстве буксиров, судов снабжения, понтонов, барж, паромов, а также небольших военных кораблей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
10
Два вестибюля Московского метрополитена открыли после работ по интеграции с МЦК
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
2
Пентагон и миноброны Украины подписали договор о сотрудничестве
3
Вандалы разрушили около 100 надгробий на старейшем кладбище Казани
4
Ограбленные в Москве инкассаторы путаются в показаниях о сумме похищенных денег
5
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМР
6
МПК отозвал аккредитацию белоруса, который нес флаг РФ на открытии Игр
7
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
Темы дня
Реклама