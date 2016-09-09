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Global Ports в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 4,5 раза, до $113,4 млн

Экономика и бизнес Транспорт
9 сентября, 10:25 UTC+3
Выручка за отчетный период снизилась на 23,6%, до $163,7 млн
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Global Ports в I полугодии 2016 г. увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до $113,4 млн, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 23,6%, до $163,7 млн.

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