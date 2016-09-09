СМИ: ФАС проследит за ценой аренды вагона

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила, во сколько операторам обходится содержание вагонного парка. Нормативную цену содержания служба предлагает использовать, чтобы понять, злоупотребляет оператор доминирующим положением или нет, сообщает газета "Ведомости".

Так, по расчетам ФАС, содержание полувагонов обходится операторам в 601 руб./сутки, если это новый вагон. Если он инновационный, производства Тихвинского вагоностроительного завода, то 616 руб./сутки, "Уралвагонзавода" - 555 руб./ сутки. Полувагон со сроком эксплуатации 10 лет - 577 руб./ сутки.

По мнению ведомства, целесообразно постоянно наблюдать за фактической стоимостью вагонной составляющей в тарифе. Для определения монопольно высокой и монопольно низкой цены ФАС разработала методику. При ее использовании будет применяться нормативная стоимость содержания вагона. Монопольно высокой служба предлагает считать цену, если она на 10% выше конкурентной цены (формируется на электронной площадке) или нормативной стоимости. Нормативная стоимость будет применяться, например, при предоставлении узкоспециализированного подвижного состава. Это не регулирование, а антимонопольный контроль, подчеркивает представитель ФАС: методика будет применяться при рассмотрении дел о злоупотреблении доминирующим положением и при мониторинге рынка перевозок: "Она необходима для того, чтобы измерять динамику роста цен на предоставление вагона".

Минтранс подготовил доклад ("Ведомости" ознакомились с ним) по поручению аппарата правительства с учетом мнений участников рынка. Учитывая стоимость ремонта, амортизационные отчисления, расходы на обслуживание кредитов, по данным РЖД, содержание универсального полувагона в 2016 г. обойдется оператору в 1,8 млн руб. в год, или 937,5 руб./сутки. Инновационный будет стоить от 1,9 млн руб. в год (940,4 руб./сутки) до 2,15 млн руб. (1,28 тыс. руб./сутки). По данным "Совета участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава", стоимость содержания вагона - не ниже 940 руб./сутки.

Чтобы сохранить инвестиционную привлекательность операторского бизнеса, ставка на предоставление вагона должна быть не ниже 1,3 тыс. руб./сутки, считает Минтранс. Нынешней ставки не хватает даже на обновление парка, полагает министерство. В 2016 г. операторы закупили 11,8 тыс. вагонов, а выбыло 64,7 тыс. вагонов.

Но пока ставки растут, жалуются грузоотправители. Союз производителей цемента написал в ФАС, что с начала года стоимость предоставления вагона выросла на 68% до 900 руб./ сутки. Менеджер крупной угольной компании рассказывает, что предоставление вагона обходится в среднем на 10% дороже, чем полгода назад. Подорожание связано с дефицитом как вагонов, так и локомотивов по отдельным направлениям, считает он.