Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: грузоотправители вновь просят выделить субсидии на закупку инновационных вагонов

Экономика и бизнес Транспорт
9 сентября, 10:54 UTC+3
Сейчас действует программа, по которой покупателям таких вагонов возвращается часть потраченных на них средств
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. АО "ОХК Уралхим" обратилось в совет потребителей ОАО "РЖД" с рекомендацией о целесообразности продления на 2017 год субсидий на закупку инновационных вагонов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Сейчас действует программа, по которой покупателям таких вагонов возвращается часть потраченных на них средств. На 2016 год из бюджета на нее было выделено 7 млрд руб., или по 300 тыс. на вагон. Всего за счет этой субсидии предполагалось простимулировать закупку в 2016 году 23,3 тыс. инновационных вагонов. Теперь грузоотправители хотят получить еще 7 млрд руб. в 2017 году.

"Это выгодно не только вагоностроителям и грузовладельцам, но и ОАО "РЖД" в части снижения нагрузки на инфраструктуру", - говорят в "Уралхиме". Другой химический холдинг, "Уралкалий", говорится в его письме в Совет потребителей (есть у "Ъ"), в 2016 году приобрел 400 инновационных хопперов-минераловозов, а госсубсидии оказали ему "существенную поддержку в условиях ограниченного инвестиционного ресурса". Субсидии обеспечили рост спроса на инновационные полувагоны и хопперы, соглашается СУЭК. "Среднемесячный объем поставок новых грузовых вагонов на сеть в мае-июне увеличился более чем на 45% и превысил 1,6 тыс. единиц", - говорится в письме компании. В 2017 году, продолжает СУЭК, на новые вагоны ожидается рост спроса (50 тыс. единиц), в том числе на специализированный парк, при этом сертификация наиболее востребованных моделей спецвагонов завершится только к концу 2016 года. "Уралхим" отмечает в своем письме, что сейчас сотрудничает с вагоностроителями по вопросу разработки инновационных химических цистерн, но основная часть работ придется на период после 2016 года.

Совет потребителей ОАО РЖД, получив письма компаний, насколько известно "Уралхиму", обратился в правительство. Об этом также рассказали "Ъ" несколько источников в отрасли, но в секретариате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича "Ъ" сообщили, что такого обращения пока не видели. В Минэкономики "Ъ" также сообщили, что документы пока не поступали. Но в Минпромторге подтверждают, что грузоотправители и операторы подвижного состава действительно обратились с предложениями о пролонгации данной меры на следующий год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
10
Два вестибюля Московского метрополитена открыли после работ по интеграции с МЦК
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Новым детским омбудсменом стала Анна Кузнецова
5
Путин уволил Астахова
6
В честь Обамы назвали новый вид червей-паразитов
7
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
Темы дня
Реклама