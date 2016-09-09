СМИ: грузоотправители вновь просят выделить субсидии на закупку инновационных вагонов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. АО "ОХК Уралхим" обратилось в совет потребителей ОАО "РЖД" с рекомендацией о целесообразности продления на 2017 год субсидий на закупку инновационных вагонов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Сейчас действует программа, по которой покупателям таких вагонов возвращается часть потраченных на них средств. На 2016 год из бюджета на нее было выделено 7 млрд руб., или по 300 тыс. на вагон. Всего за счет этой субсидии предполагалось простимулировать закупку в 2016 году 23,3 тыс. инновационных вагонов. Теперь грузоотправители хотят получить еще 7 млрд руб. в 2017 году.

"Это выгодно не только вагоностроителям и грузовладельцам, но и ОАО "РЖД" в части снижения нагрузки на инфраструктуру", - говорят в "Уралхиме". Другой химический холдинг, "Уралкалий", говорится в его письме в Совет потребителей (есть у "Ъ"), в 2016 году приобрел 400 инновационных хопперов-минераловозов, а госсубсидии оказали ему "существенную поддержку в условиях ограниченного инвестиционного ресурса". Субсидии обеспечили рост спроса на инновационные полувагоны и хопперы, соглашается СУЭК. "Среднемесячный объем поставок новых грузовых вагонов на сеть в мае-июне увеличился более чем на 45% и превысил 1,6 тыс. единиц", - говорится в письме компании. В 2017 году, продолжает СУЭК, на новые вагоны ожидается рост спроса (50 тыс. единиц), в том числе на специализированный парк, при этом сертификация наиболее востребованных моделей спецвагонов завершится только к концу 2016 года. "Уралхим" отмечает в своем письме, что сейчас сотрудничает с вагоностроителями по вопросу разработки инновационных химических цистерн, но основная часть работ придется на период после 2016 года.

Совет потребителей ОАО РЖД, получив письма компаний, насколько известно "Уралхиму", обратился в правительство. Об этом также рассказали "Ъ" несколько источников в отрасли, но в секретариате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича "Ъ" сообщили, что такого обращения пока не видели. В Минэкономики "Ъ" также сообщили, что документы пока не поступали. Но в Минпромторге подтверждают, что грузоотправители и операторы подвижного состава действительно обратились с предложениями о пролонгации данной меры на следующий год.