"Трансконтейнер" направит на дивиденды 4,8 млрд руб. из прибыли прошлых лет и за 6 месяцев

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" направит на дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет и за первое полугодие 2016 г. 4,8 млрд руб. Соответствующее решение приняли акционеры компании на внеочередном собрании.

В частности, 3,5 млрд руб., или 251,84 руб. на одну обыкновенную акцию, будет направлено на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет (2010 г., 2014 г. и 2015 г.). На выплату дивидендов за I полугодие 2016 г. будет направлено 1,3 млрд руб., или 95,76 руб. на одну обыкновенную акцию - это 100% чистой прибыли по РСБУ, полученной в этом периоде.

Ранее совет директоров "Трансконтейнера" дал акционерам соответствующие рекомендации.

На годовом собрании акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2015 г. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по российским стандартам бухучета (РСБУ) за 2015 г. снизилась по сравнению с показателем за предыдущий год в 2,1 раза - до 1,85 млрд руб.

По итогам 2014 г. "Трансконтейнер" выплатил дивиденды в размере 986 млн руб., или 25% чистой прибыли по РСБУ. Ранее компания не выплачивала промежуточные дивиденды и не рассматривала этот вопрос.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО "ОТЛК" (дочернее общество ОАО "РЖД") принадлежит 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 12,2%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.