ОТЛК запускает 25-й сервис на направлении Китай - Европа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (АО "ОТЛК") запустило новый, ставший 25-м на направлении Китай - Европа - Китай с привлечением базового маршрута Достык/Алтынколь - Брест - Достык, контейнерный железнодорожный сервис "Дуйсбург - Урумчи". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый контейнерный поезд в рамках нового сервиса в составе сорока одного 40-футового контейнера вышел из немецкого города Дуйсбург 2 сентября. Прибытие на станцию Достык для перегрузки и последующей отправки в Китай намечено на 12 сентября.

С запуском нового сервиса количество поездов, курсирующих из Китая в Европу и обратном направлении, с начала 2016 года достигло 650-ти.

Контейнерные поезда ОТЛК, следующие по маршруту Достык/Алтынколь - Брест - Достык, преодолевают расстояние в 5,43 тыс. км за 5,5 суток. Первый контейнерный поезд был отправлен в феврале 2015 года. С момента запуска комплексного сервиса было перевезено более 90 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера или TEU). Отправка поездов осуществляется в среднем порядка 20 раз в неделю, скорость следования - свыше 1 тыс. км в сутки.

Объем контейнерных перевозок АО "ОТЛК" по маршруту Китай - Европа - Китай в 2015 году (год начала операционной деятельности компании) составил 47,4 тыс. ДФЭ. По итогам восьми месяцев 2016 года отправлено 54,28 тыс. ДФЭ. По итогам 2016 года запланирован объем порядка 90 тыс. ДФЭ - двукратный рост к предыдущему году.

АО "ОТЛК" зарегистрирована 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы". ОТЛК занимается перевозкой контейнерных грузов по территории трех стран, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией.