Японская Marubeni планирует развивать портовую инфраструктуру Дальнего Востока

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Японская компания Marubeni Corporation планирует инвестировать средства в портовую инфраструктуру Дальневосточного федерального округа (ДФО) и строительство зерновых терминалов, говорится в сообщении Минвостокразвития.

"В настоящее время на Дальнем Востоке работают три филиала компании (Marubeni - прим. ТАСС) - в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Компания намерена расширять свою деятельность в макрорегионе, в частности, планирует участие в проектах по строительству портовой инфраструктуры, зерновых терминалов и увеличению поставок сельхозпродукции с Дальнего Востока в Японию", - говорится в сообщении.

Представители Минвостокразвития также обсудили сотрудничество в сфере водородной электроэнергетики с японской компанией "Тиёда корпорейшн".

"Мы готовы оказывать японским коллегам поддержку по всем инновационным проектам. Тема водородной энергетики весьма перспективна для Дальнего Востока. За ней будущее энергетики. Мы обсудили дальнейшие практические шаги в данном проекте", - приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития Александра Галушки.