В Брянской области построят три моста за счет средств, поступивших из системы "Платон"

БРЯНСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Три моста будут построены в Брянске и области до конца года за счет средств, поступивших из системы взимания платы с грузовых автомобилей "Платон". Как сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в региональном управлении дорожного хозяйства, в регион уже поступило 166 млн рублей, а до конца года общая сумма траншей составит 360 млн рублей.

"Три моста будут построены в Брянской области за счет поступлений из системы "Платон" до конца нынешнего года. Всего из этой системы по решению комиссии правительства РФ область получит 360 млн рублей, и 166 млн уже поступили в регион", - сказали в управлении.

Так, за счет уже поступавших средств будет произведен расчет с подрядчиками строительства путепровода между Советским и Володарским районами Брянска. Объект был запущен в эксплуатацию в июле и облегчил подъезд к главному городскому вокзалу - Брянск Орловский. Также в ноябре за счет средств "Платона" будет завершено строительство первой четырехполосной пусковой очереди моста через Десну между Советским и Бежецком районами областного центра. Стоимость этих объектов - 218 млн рублей и 360 млн рублей соответственно.

Третьим мостовым объектом станет переправа на автомобильной дороге, ведущей от трассы Брянск - Смоленск к городу Жуковка.

Как ранее сообщала администрация Брянска, в 2016 году в городе объем финансирования дорожного строительства, включая сооружение новых мостов, составил рекордные 1,15 млрд рублей. На эти средства будут отремонтированы более десятка улиц, построено две крупные кольцевые развязки. По данным областных властей, в этом году объем дорожного фонда региона составил 3,3 млрд рублей. До конца года дорожный фонд области за счет средств от "Платона" и других поступлений будет пополнен на до 4,7 млрд рублей.

Как было отмечено, всего в Брянской области к системе "Платон" подключено свыше восьми тысяч автомобилей - 90% всего большегрузного транспорта в регионе.