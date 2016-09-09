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Открыта железнодорожная станция Бронка Октябрьской железной дороги

Экономика и бизнес Транспорт
9 сентября, 17:05 UTC+3
Станция рассчитана на прием до 6 полносоставных поездов в сутки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта № 397 от 18 августа 2016 года открыта железнодорожная станция Бронка Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") для выполнения грузовых операций с крупнотоннажными контейнерами, сообщает пресс-служба ООО "Феникс" (оператор ММПК "Бронка").

Станция рассчитана на прием до 6 полносоставных поездов в сутки.

Грузооборот станции Бронка планируется увеличить до 3 млн тонн в год. На 2017 год запланировано проведение работ по проектированию строительства "Южного парка" в границах проектирования ММПК "Бронка".

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" возводится в черте Большого порта Санкт-Петербург. За частные средства планируется построить шесть причалов общей перевалочной мощностью 1,9 млн TEU в год и 260 тыс. единиц колесной техники. Ожидалось, что порт заработает в сентябре 2015 года. В начале сентября порт принял первое коммерческое судно - теплоход Finnmill компании Finnlines, обслуживающий регулярную линию Германия - Россия. Судно доставило транспортную технику и оборудование, предназначенное для работы порта при выходе на запланированные мощности к концу нынешнего года.

По словам исполнительного директора строительной компании Алексея Шуклецова, на сооружение подходных каналов, дноуглубление, развитие транспортной инфраструктуры российский бюджет израсходовал 16,8 млрд рублей, плюс 42,8 млрд вложено частных инвестиций".

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