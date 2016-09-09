Астраханский судозавод "Лотос" ввел центр металлообработки мощностью до 52 тыс. тонн в год

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Якорный резидент астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ) судостроительный завод "Лотос" в Астраханской области в пятницу ввел в эксплуатацию центр металлообработки, максимальная мощность составит 52 тыс. тонн металла в год, сообщил журналистам врио гендиректора судозавода Дмитрий Антонов.

"Максимальная мощность открытого сегодня центра металлообработки 52 тыс. тонн в год, планируем на нее выйти до 2020 года. Рассчитываем процентов на 40 загрузить центр по гражданскому судостроению, процентов на 30 по строительству для нефтяных месторождений и платформ. Еще 30 процентов - это работа в кооперации с другими заводами", - уточнил Антонов.

Вместе с тем замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский, который принял участие в церемонии запуска центра, отметил, что мощности нового цеха будут использоваться в интересах всей судостроительной отрасли России. "Уникальность в том, что здесь можно будет делать сборные детали для будущих судостроительных проектов и направлять их для дальнейшей сборки уже на места, где они будут эксплуатироваться. Таким образом очень сильно снижаются издержки по логистике, так как не надо судно перевозить целиком, а оно перевозится сборочными комплектами, - заметил Цыбульский. - Я уверен, что этот проект будет работать на всю судостроительную отрасль России".

По информации пресс-службы ОЭЗ "Лотос", сейчас центр предоставляет услуги по очистке, удалении окалины, ржавчины, краски. Также здесь будет осуществляться термическая резка металла по картам заказчика.

ОЭЗ "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области на берегу Волги. Это единственная особая зона в России в сфере судостроения и производства нефтегазового оборудования. Сейчас две компании получили статус резидента: судостроительный завод "Лотос" (одно из крупнейших предприятий в ЮФО, входит в состав ОСК), и компания "Свои" с проектом производства труб капельного орошения по уникальной методике с использованием биоразлагаемых материалов. На первый этап обустройства ОЭЗ, рассчитанный на 2016-2018 годы, планируется направить около 2,5 млрд рублей.