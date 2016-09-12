РЖД обжаловали возбуждение дела об экологической ответственности компании

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) обратилось в Министерство экологии и природопользования Московской области с жалобой об отмене постановлений о привлечении компании к административной ответственности по ст. 7.6 ("Самовольное пользование водным объектом") и ст. 8.13 ("Нарушение правил охраны водных объектов") КоАП РФ. Об этом в понедельник сообщило ОАО "РЖД" в связи с распространением в СМИ информации о предъявлении иска в связи с загрязнением водного объекта в районе Орехово-Зуево Московской железной дороги.

В сообщении отмечается, что постановления об административном правонарушении были отменены, дело отправлено на новое рассмотрение. "Данная информация (распространенная в СМИ) искажает факты, которые были установлены в ходе проведения независимых экспертиз и расследования инцидента", - утверждают в РЖД.

В частности, по мнению компании, указанный объект в соответствии с российским законодательством не является водным, что подтверждено заключениями независимых экспертных организаций, включая Государственный гидрологический институт. Скопления вод на территории являются искусственными образованиями, созданными при сооружении насыпной платформы депо Орехово.

Таким образом, изучение обстоятельств данного дела в соответствии с российским законодательством продолжается, и делать однозначный вывод о причинении вреда и размере ущерба в отношении ОАО "РЖД" преждевременно, уверены в компании.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении компании РЖД по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.