Объем экспорта ПГК из Западной Сибири в августе 2016 года увеличился на 16%

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НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в августе текущего года перевез 1,3 млн тонн грузов из Западной Сибири в экспортном направлении, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
Положительной динамики удалось достичь в основном за счет роста объема перевозок каменного угля, а также увеличения объема перевозок металлов, нефтяных и лесных грузов.
Объем отправки каменного угля в направлениях стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона составил 1,2 млн тонн (+13% к отчетному периоду прошлого года), кокса - 88 тыс. тонн (+98%), 72% из которых отправлены в страны СНГ, 28% - в страны дальнего зарубежья. Экспорт нефти и нефтепродуктов увеличился на 46% (до 45 тыс. тонн). Доля перевозок в европейские страны составила 53%, в Азию - 27%, в страны ближнего зарубежья - 20%. Объём экспорта металлов достиг 16 тыс. тонн (+35%). Черные металлы преимущественно отправлялись в Азию, цветные - в Европу и США. Объем перевозок лесных грузов увеличился на 27% и составил 10 тыс. тонн. Экспорт лесоматериалов осуществлялся в Китай, Японию, Египет, Германию и Афганистан, а также в страны СНГ.
Росту объемов экспортных грузов способствовало повышение качества планирования перевозок специалистами ПГК, отмечают в компании. Так, в рамках отправки лесных грузов в Казахстан и другие страны Средней Азии, в Новосибирском филиале ПГК разработали и реализовали логистическую схему, обеспечивающую обратную загрузку вагонов компании угольной продукцией, железобетонными изделиями и строительной техникой.
Отправка экспортных грузов осуществлялась через сухопутные пограничные переходы и в порты России.
ПГК - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК - более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.