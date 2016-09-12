Фрахтовый индекс Shanghai Containerized Freight Index вырос за прошедшую неделю на 2,4%

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ШАНХАЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) выросло за прошедшую неделю всего на 2,4% по сравнению с 28% скачком неделей ранее на фоне банкротства южнокорейской Hanjin Shipping.
На прошлой неделе положительная динамика была отмечена на направлении в порты Средиземного моря: ставки выросли на 35% - до $702 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Ставки на порты Персидского залива вновь выросли почти на треть и достигли $414 за TEU.
Индикативные спотовые ставки на перевозку контейнеров из Шанхая в порты северной Европы снизились на 0,6% после стремительного скачка на 36,5% неделей ранее.
Также остановился рост ставок на перевозки на оба побережья США: по состоянию на 9 сентября средняя ставка на порты западного побережья США составила 1 тыс. 749 долларов за FEU (40-футовый контейнер) по сравнению с $1,745 тыс. неделей ранее; на порты восточного побережья - выросла на $6, до $2,447 тыс. за FEU.
Отраслевые аналитики прогнозировали на прошлой неделе, что спотовые ставки продолжат расти в предстоящие несколько недель, благодаря сокращению вместимости флота в связи с банкротством Hanjin. По прогнозам Drewry, наибольшее влияние банкротство Hanjin должно было оказать на ставки на Транстихоокеанском трейде, где только в направлении портов западного побережья США корейская линия оперировала 27 контейнеровозами.
Hanjin Shipping, который является крупнейшим перевозчиком Южной Кореи, подал иск о банкротстве 31 августа. По оценке Alphaliner, это крупнейшее банкротство в контейнерной отрасли за всю историю ее существования: Hanjin занимает 7-е место в рейтинге крупнейших глобальных контейнерных линий. Компания оперирует 98 судами суммарной вместимостью 609,5 тыс. TEU, что соответствует 2,9% всего мирового контейнерного флота. На трейде Азия - Северная Америка доля Hanjin составляет порядка 7%.