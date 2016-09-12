"Псковавиа" сократила число рейсов Владимир - Санкт-Петербург из-за низкого спроса

ВЛАДИМИР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Низкая загрузка самолетов стала причиной отмены ряда рейсов по маршруту Владимир - Санкт-Петербург. Компания "Псковавиа", осуществляющая перелеты, была вынуждена сократить количество рейсов с трех до двух в неделю, сообщил в понедельник ТАСС советник компании Игорь Гуревич.

"Причиной отмены ряда рейсов стала низкая загрузка самолетов по средам, когда собирались лететь один-два человека. С 14 сентября по 26 октября мы оставляем только перелеты по понедельникам и пятницам", - сказал собеседник агентства.

Представитель компании также подчеркнул, что пассажиры с пониманием отнеслись к неприятной новости, перевозчик в свою очередь гарантирует возврат полной стоимости перелета людям, которые уже приобрели билеты.

Как пояснил ТАСС директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Александр Романенко, загрузка самолетов снизилась в связи с окончанием сезона отпусков. "Летом владимирцы активно летали в Санкт-Петербург, и билеты на самолеты пользовались спросом. Перелеты не отменяются, более того, в сентябре с одним из перевозчиков будет решаться вопрос об открытии авиасообщения с Крымом", - уточнил Романенко.

Регулярное авиасообщение между Владимиром и Санкт- Петербургом было открыто в апреле 2015 года, в среднем загрузка самолетов составляет около 50%. В прошлом году услугой воспользовались более 4 тыс. человек.