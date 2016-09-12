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Морской терминал в Калининградской области планируется построить к лету 2018 года

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 15:47 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
Проект строительства терминала для приема круизных и грузопассажирских судов реализуется в соответствии с поручением президента РФ
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Международный морской терминал в городе Пионерском, расположенном на калининградском побережье Балтийского моря, будет введен в эксплуатацию к лету 2018 года, проектная документация на его строительство разработана и получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на министра транспорта России Максима Соколова.

"Глава Минтранса Максим Соколов, врио губернатора области Евгений Зиничев и заместитель министра транспорта, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский посетили площадку будущего строительства международного морского терминала в Пионерском, на месте проанализировали ход подготовительных работ и планы дорожного обеспечения этого одного из крупнейших инфраструктурных проектов российского Северо- Запада", - сказали в пресс-службе.

"Проектная документация по строительству терминала разработана своевременно и в полном объеме, в августе получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. По графику объект в Пионерском должен быть готов к вводу в эксплуатацию до июня 2018 года", - добавил Соколов. Он отметил, что сейчас проектная документация находится в Главгосэкспертизе, и, "в принципе, все организационные вопросы по началу строительства планируется урегулировать в текущем году".

По данным Соколова, некоторые круизные компании уже предлагают заключить договор, "в том числе и на правах инвесторов, и, в последующем, как будущие операторы терминала".

Причал нового терминала сможет принимать ро-ро грузы (накатные), которые сейчас следуют в Россию, в том числе, через литовскую Клайпеду. Протяженность терминала позволит принимать морские лайнеры длиной 317 метров. Планируемый годовой пассажирооборот терминала - порядка 400 тыс. туристов, первыми из них могут стать болельщики чемпионата мира по футболу, игры которого принимает и Калининградская область, рассчитывает глава региона Евгений Зиничев.

Проект строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов реализуется в соответствии с поручением президента РФ Минтрансом России совместно с Росморречфлотом, ФГУП "Росморпорт" и правительством Калининградской области в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)".

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