Объем погрузки на сети Свердловской ж/д в январе-августе вырос на 1,3%, до 92,4 млн тонн

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Объем погрузки на сети Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-августе 2016 года составил 92,4 млн тонн грузов, что на 1,3% превысило показатель прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
Погрузка по номенклатурам грузов с начала года на СвЖД составила:
- нефти и нефтепродуктов - 29,79 млн тонн (+1,3% к январю-августу 2015 года);
- строительных грузов - 13,59 млн тонн (+18,7%);
- черных металлов - 6,51 млн тонн (-8,6%);
- лома черных металлов - 1,59 млн тонн (-3,9%);
- руды железной и марганцевой - 8,38 млн тонн (-5,7%);
- химических и минеральных удобрений - 8,66 млн тонн (-9,1%);
- промышленного сырья и формовочных материалов - 6,61 млн тонн (+5,5%);
- цемента - 1,69 млн тонн (-2,4%);
- лесных грузов - 1,42 млн тонн (-5,2%);
- руды цветной и серного сырья - 5,6 млн тонн (+3,1%);
- химикатов и соды - 2,49 млн тонн (-1,6%);
- кокса - 1,1 млн тонн (+32,8%);
- зерна и продуктов перемола - 124,5 тыс. тонн (+3,2%).
Грузооборот с начала 2016 года составил 133,27 млрд тарифных тонно-км (+0,7%).
В августе 2016 года погрузка на Свердловской железной дороге составила 12,3 млн тонн (+1,1% к аналогичному периоду прошлого года).
Среднесуточная погрузка в августе составила 395,2 тыс. тонн. Грузооборот снизился по сравнению с августом прошлого года на 0,2% и составил 17,1 млрд тарифных тонно-км.