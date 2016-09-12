Со станций ДВЖД за 8 месяцев отправлено более 396 тыс. тонн тихоокеанской рыбы

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Со станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") с начала 2016 года отправлено более 396 тыс. тонн тихоокеанской рыбы, что на 2,1% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

В структуре перевозок наибольший и стабильный рост отмечен при отправке рыбы в контейнерах - более 203 тыс. тонн (+17% к отчетному периоду 2015 года).

С начала текущего года со станций дороги отправлено 70 ускоренных рефрижераторных поездов, в которых перевезено более 120 тыс. тонн морских биоресурсов. Как говорится в сообщении, с помощью этой услуги грузоотправители могут доставить тихоокеанскую рыбу в центральные регионы страны в максимально сжатые сроки, не "потеряв" качественные характеристики продукции.

Дальневосточная железная дорога пролегает по территории Хабаровского, Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области. Эксплуатационная длина ДВЖД составляет около 6 тыс. км. В 2015 году погрузка ДВЖД составила 49,7 млн тонн (+3% к 2014 году).