СМИ: новый прейскурант железнодорожных тарифов рассмотрят в конце 2020 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Основной железнодорожный тарифный документ - прейскурант 10-01, пересмотр которого уже откладывали до начала 2020 года, теперь планируют ввести еще позже - в его конце, сообщает газета "Коммерсантъ".

Такое решение приняли на совещании в правительстве, которое состоялось 24 августа у первого замглавы аппарата правительства Максима Акимова.

"Ъ" удалось ознакомиться с вышедшим на прошлой неделе протоколом совещания, согласно которому с коренной переработкой прейскуранта следует повременить, но первоочередные точечные мероприятия можно провести уже до конца года.

"С учетом необходимости определения уровня тарифов по конкретным грузам, обеспечивающего реализацию стратегического планирования РФ (в том числе стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью, импортозамещения и продуктовой безопасности), и проведения оценки социально-экономических последствий изменения тарифной нагрузки по отраслям новый прейскурант может быть подготовлен к концу 2020 года",- сообщается в протоколе.

Также решено создать межведомственную рабочую группу по новой тарифной системе, а ключевые вопросы - обсуждать на уровне правительства.

Пересмотр прейскуранта 10-01 давно вызывает дискуссии, особенно по тарификации низкодоходных грузов (в первую очередь угля). Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров хочет убрать из прейскуранта перекрестное субсидирование низкодоходных грузов за счет высокодоходных, за это же выступали и владельцы последних. Ряд участников отрасли, напротив, полагает, что при реформе прейскуранта есть риск разрушения сложившихся отношений в отрасли, и поэтому лучше применять существующие способы тонкой настройки тарифов. Источник "Ъ" в отрасли говорит, что пересмотр прейскуранта, вне зависимости от того, какой способ будет выбран - постепенный, как сейчас, или радикальный,- неизбежно вызовет разногласия. По его мнению, также важно, какое содержание получит целевая модель рынка грузоперевозок (еще один ключевой документ отрасли, определяющий ее дальнейшее развитие), иначе реформа тарифной системы разойдется с ее основными принципами и пойдет насмарку. По итогам совещания было решено взаимоувязать новую тарифную систему и целевую модель, но последняя также является предметом острых дискуссий и до сих пор не принята.