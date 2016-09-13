СМИ: структура группы "Сумма" лишилась контракта на реконструкцию аэродрома в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Московский арбитражный суд зарегистрировал иск ООО "Стройновация" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) к Росавиации в связи с односторонним расторжением госконтракта на реконструкцию взлетно- посадочной полосы в аэропорту "Храброво". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.

Представитель Росавиации подтвердил расторжение контракта. Представитель "Стройновации" от комментариев отказался.

"Храброво" - один из аэропортов, который реконструируется к чемпионату мира по футболу 2018 г. Контракт со "Стройновацией" на реконструкцию аэродрома стоимостью 3,2 млрд руб. был заключен в сентябре 2014 г., срок завершения работ - ноябрь-декабрь 2016 г. В ходе реконструкции взлетно-посадочная полоса будет удлинена с 2,5 до 3,35 км, добавится рулежная дорожка - это позволит принимать такие суда, как Boeing 767 и Boeing 777.

Но "Стройновация" отстает от графика на девять месяцев, не отчиталась о расходовании 700 млн руб. аванса, сообщала в конце августа пресс-служба Росавиации. Тогда представитель "Стройновации" говорил, что отставание от сроков составляет полгода и объект будет сдан в июне-июле 2017 г. Отставание он объяснял тем, что после девальвации рубля в конце 2014 г. сильно подорожали импортируемые из Швеции и Норвегии инертные материалы, что вызвало задержки поставок, а также тем, что большая часть работ по усилению и удлинению взлетно-посадочной полосы, обочин и примыкающей к ним территории выполняется в режиме технологических окон, без остановки аэропорта.

Как отмечает собеседник издания, по условиям госконтрактов почти в 100% случаев заказчик имеет право расторгнуть контракт в досудебном порядке, направив письменное мотивированное уведомление.

Аргумент о девальвации рубля, по мнению другого эксперта, не позволит обжаловать расторжение: "С 2008 г. и особенно с 2014 г. по таким делам выработалась большая практика - исполнители контрактов часто ссылаются на экономический кризис и девальвацию, но суды не принимают эти доводы, указывая, что это риски предпринимательской деятельности".

В начале июля стало известно, что "Храброво" меняет собственника: 100% в нем и 60% аэропорта "Минвод" у группы "Аэроинвест" Арсена Канокова покупает холдинг "Новапорт" Романа Троценко. Сумма сделки составила 11 млрд руб. "Аэроинвест", купивший "Храброво" в 2012 г. у банка "Санкт- Петербург", обещал завершить реконструкцию аэровокзального комплекса в 2014 г., но впоследствии сроки не раз сдвигались. Троценко на совещании в "Храброво" пообещал первому вице-премьеру Игорю Шувалову сдать обновленный аэропорт в IV квартале 2017 г., передает www.newkaliningrd.ru

Топ-менеджер "Храброво" сказал "Ведомостям", что, скорее всего, для выбора нового подрядчика будет проведен новый конкурс. В начале августа федеральный чиновник говорил, что при смене подрядчика работы могут еще больше затянуться.